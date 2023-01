“Mi objetivo es enganchar a la gente al ajedrez”

Lo que para Rafa Núñez empezó como una serie de garabatos en papel de su gran pasión, el ajedrez, evolucionó para convertirse, con la ayuda del diseñador vasco Aitor Vidaurreta, en un cómic, Los Reinos del Ajedrez que ya alcanza su segundo tomo con cientos de ejemplares vendidos y el pulgar arriba de la comunidad de jugadores de su entorno. Núñez, que dedica su tiempo libre a unir el ajedrez con este género literario, sueña con un futuro en el que poder dar más vida a sus personajes.

–Este segundo tomo, Los Reinos del Ajedrez Jaque Mate, ¿es una continuación del primero?

–Es la misma estructura, pero son historias diferentes. Al final, como lo que se representa en el cómic son partidas reales y cada partida es independiente, se puede decir que las aventuras son independientes. En el primer cómic, nos centramos en la introducción de los personajes y en este se centra más en el jaque mate como jugada.

–Aparte de tener una historia con su argumento y la evolución de los personajes, ¿se puede considerar su cómic como un tomo didáctico?

–No está diseñado para enseñar a jugar. No es un libro para aprender, de esos hay millones en el mercado. Es más bien para aficionados al ajedrez, que lo van a disfrutar. Se trata de cosas básicas. A alguien que le guste el ajedrez lo va a disfrutar mucho. Y los niños, que tienen una imaginación maravillosa, lo disfrutan muchísimo.

–¿Qué le inspiró para desarrollar estas ideas?

–Todo empezó en la cuarentena, en marzo de 2020. Empecé garabateando en un papel y surgieron las primeras historietas. Luego cuando quise tomármelo en serio, me di cuenta de que mi mano como dibujante no quedaba tan bien como a mí me gustaría. Entonces, encontré a Aitor Vidaurreta, que es un ilustrador de Bilbao, y le pareció muy buena idea, aunque no juega al ajedrez. Decidimos colaborar juntos y hasta ahora.

–Con cientos de ejemplares vendidos, la recepción ha sido exitosa para ser autoeditado. ¿Se esperaba eso?

–Me esperaba que se vendiera, porque sinceramente es algo muy chulo, original, que no hay nada parecido y a los aficionados al ajedrez les iba a gustar. Tenía confianza en el proyecto y en que se iba a vender. Luego cuando se venden siempre te sorprendes, te llevas una alegría porque funcionó. Pero estoy muy contento, tanto en la venta en tiendas como en los clubes.

“Es un modo diferente de incentivar el juego”

–A la gente experta en ajedrez que conoce, ¿le ha gustado la idea?

–Sí. Por ejemplo, en la última reunión que tuve con el Maestro Internacional Roberto Páramos, del Club Xadrez Galego, le encantó la idea y el diseño. Es una manera diferente de incentivar el ajedrez. Dentro del mundillo, mucha de la literatura específica se resume en enseñarte a jugar. Esto como es entretenimiento, por así decirlo, le pareció genial. Te puedes leer el cómic y después te apetece echar unas partidas.

–¿Le gustaría en un futuro tratar otros géneros o va a seguir en la esfera del cómic?

Algo podría hacerse, pero solo son ideas. Si la cosa funcionara de verdad y se vendieran muchos ejemplares, me podría plantear hacer un videojuego, porque esto no es mi profesión, lo hago por gusto. Pero es algo muy a largo plazo. Se podría llegar a plantear. Antes de eso, sería mejor sacar un tercer volumen. Ya tengo algunos bocetos, pero poco a poco.