Juanjo López Peña: “Fueron felices y yo sentí que la vida volvía a tener sentido”

Completamente emocionado, el director de la residencia pública de mayores de Pontevedra, en Campolongo, ha querido enviar un último mensaje, esta vez de agradecimiento, a todas aquellas personas que han participado en el llamamiento realizado hace un mes para que los usuarios de este centro recibiesen felicitaciones navideñas este año.

“Hoy se acaba está Navidad. Hoy toca volver a lo cotidiano, a la lenta y pausada rutina, o quizá a la vorágine loca que nos tiene atrapados. Quién sabrá.... Cada uno seguirá andando, o corriendo, su camino y, centrados en mañana, se olvidará de ayer. Es el signo de los tiempos. Pero yo seguiré empeñado en cambiarlo todo, en gritar que otro mundo es posible, que podemos avanzar juntos, que somos comunidad, y tenemos que demostrarlo”, afirma Juan José López Peña en un nuevo texto difundido a través de WhatsApp, igual que hizo a principios del mes de diciembre para pedir a sus amigos una pequeña ayuda para alegrar las Navidades con postales navideñas a los residentes de Campolongo que no iban a pasar las fiestas con sus familias o no iban a recibir visitas. El objetivo no era otro que paliar de algún modo su soledad.

Lo que nunca imaginó López Peña es que la respuesta iba a ser tal que a esta residencia de la Xunta en Campolongo terminarían llegando más de 23.000 cartas y paquetes con palabras de cariño y hasta regalos.

"Gracias a vosotros, y con vosotros, mis amigos, hemos sido capaces de mover una pizca el mundo. No todo es ya oscuro"

“Este año será nuevo; seguro. Pero también distinto. Gracias a vosotros, y con vosotros, mis amigos, hemos sido capaces de mover una pizca el mundo. No todo es ya oscuro. Al menos tenemos 23.235 compañeros de viaje hacia el mañana que soñamos”, agradece a todos los que colaboraron en que este “milagro” se materializase.

“Gracias a vosotros el milagro fue posible, y real, os lo aseguro. Fueron felices, de verdad; agotadoramente felices con los excesos, los dulces, la fiesta, la risa, la alegría... Rieron, cantaron, comieron...Y yo sentí que la vida volvía a tener sentido”, añade.

Es consciente de que “nada es para siempre”. “Pero como me decía ayer uno de ellos: puedes sentirte satisfecho. No sé si será la última Navidad, pero ha sido la mejor”, afirma el director.

Concluye con unas bellas palabras: “Desde el corazón, y con mi eterno agradecimiento a todos vosotros, verdaderos artífices de este aluvión de amor, recibid mi eterna gratitud”.