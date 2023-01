El Bloque de Caldas denunció ayer que “los recortes en materia sanitaria que el PP lleva perpetrando los últimos 13 años están cebándose especialmente” en el PAC de Caldas de Reis, “donde estar sin atención médica dejó de ser algo excepcional para convertirse en una peligrosísima costumbre”, afirmó el portavoz municipal del BNG, Manuel Fariña.

Desde el BNG inciden en la necesidad de que la Xunta “ponga sobre la mesa los medios necesarios para que los vecinos y vecinas de Caldas puedan contar con una asisten”. “Es suficiente ya de inacción del gobierno gallego, es suficiente ya de dejar desprotegidos a los vecinos, es suficiente ya de recortes en la sanidad pública. Nos merecemos y exigimos una atención sanitaria pública de calidad, y si no son capaces o no están dispuestos a hacerlo, que dimitan, porque enredar con la vida y la salud de las personas no es ningún juego” concluyó Fariña.

El responsable del BNG se mostró así de contundente después de comprobar que “los dos primeros días de este año el PAC de Caldas estuvo sin personal médico que lo atendiera”.

“Desde el BNG seguiremos insistiendo en las instituciones y en la calle para conseguir una atenciónsanitaria acorde a las necesidades del siglo XXI, y no vamos a parar hasta que la Xunta enmende su política de recortes”, finalizan.