Trabajadores de Ambulancias Civera, la empresa concesionaria del servicio de transporte sanitario programado y de los traslados intrahospitalarios en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, se encuentran concentrados esta mañana en el Hospital Montecelo para reclamar una reunión urgente con el gerente, José Flores. Convocados por la FGAMT-CIG, aseguran que la empresa, con sede en Valencia, solamente les abonó una parte del sueldo del mes de diciembre.

No es este el primer desencuentro que la plantilla tiene con Civera, ya que ha habido múltiples denuncias anteriores por incumplimiento del contrato por parte de la empresa, tanto en relación a los turnos como al material empleado durante el desempeño de sus funciones. Hasta ahora, eso sí, nunca había habido problemas con relación a los salarios, o al menos no se habían hecho públicos.

Xavier Aboi, de la CIG, denuncia que Ambulancias Civera "incumpre deste xeito tanto o prego de condicións do concurso como o propio convenio colectivo". Asegura que ya adelantó que no abonará la deuca porque "non ten cartos". Aboi explica también que el malestar de los trabajadores es patente y que continuarán con las movilizaciones el tiempo que haga falta.