Condenado por retirar un tejado y el piso de un alpendre que él instaló tras ser desahuciado por su suegra

Las desavenencias entre un yerno y su suegra a la hora de abandonar el primero una propiedad en la que residía y que era titularidad de la segunda acabaron en los juzgados de Pontevedra y con el varón condenado por un delito de daños.

Concretamente, la Audiencia Provincial ratifica una sentencia del juzgado de lo Penal 2 de la ciudad del Lérez y obliga a este hombre a indemnizar a su suegra en 3.392 euros por los daños sufridos en su propiedad cuando este retiró el tejado y el piso de cemento de un alpendre de la vivienda que él mismo había instaldo. Además, deberá pagar una multa de 2.700 euros como autor del citado delito.

Los hechos se remontan a enero de hace dos años, en 2021. El acusado vivía en esta vivienda propiedad de su suegra. Un inmueble en el que el acusado había realizado ciertas mejoras como la construcción de un suelo de cemento en el citado alpendre así como la sustitución del tejado de uralita que tenía por otro de panel “sándwich”.

En los días en los que el acusado se vio obligado a abandonar la referida vivienda a instancias de la dueña, este procedió a picar todo suelo que el mismo había cementado y el tejado que colocó, dejando el alpendre al descubierto. También se llevó un calentador que instaló él mismo.

Recurso

Tras la condena impuesta por el juzgado de lo Penal 2 de Pontevedra, el acusado recurrió el fallo ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial que lo acaba de confirmar en todos sus extremos.

Alegaba, entre otras cuestiones, que no actuó contra bienes ajenos, sino de su propiedad, dado que los había instalado él mismo, y que no tenía intención de causar daños, sino entregar la vivienda a la propietaria en el mismo estado en el que la recibió.

La Audiencia Provincial, no obstante, comparte el criterio del juzgado de lo Penal al entender que la conducta de este hombre “no tenía una finalidad recuperadora de las mejoras que había realizado y que considerara suyas”. “Lo que hizo fue destrozar el pavimento de cemento del suelo y no retirarlo para reutilizarlo, lo mismo en relación con la retirada del panel” del techo. Su acción ocasionó “un resultado de daños en el bien, no solo en relación con su estado una vez realizadas las obras de mejora, sino también con su estado primitivo”.

Considera la Audiencia Provincial que “precisamente porque esas mejoras no podían ser retiradas sin detrimento del bien inmueble, debían quedar adheridas al mismo sin derecho a indemnización y consecuentemente pasaban a ser un bien ajeno (al condenado) como lo era el inmueble”.

Tampoco tienen dudas sobre que el acusado actuó con “ánimo de dañar” el bien dado que no podía reutilizar el suelo picado, por ejemplo, y que la acción se llevó a cabo, además, en un contexto de desacuerdo con la propietaria, cuando este tenía que abandonar la vivienda habiendo llegado la titular a solicitar el deshaucio del mismo.