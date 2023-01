Nuevo desencuentro entre la gerencia del área sanitaria y los sindicatos, en este caso la CIG, a raíz del dispositivo preventivo establecido en Nochevieja para Pontevedra y O Salnés.

Para la jornada del pasado 31 de diciembre la gerencia contrató un dispositivo preventivo consistente en dos ambulancias medicalizadas, que se ubicaron en Pontevedra y en Sanxenxo. Tal y como explica el gerente, José Flores, “son dispositivos preventivos que se disponen de forma habitual para hacer frente al mayor número de personas “.

La decisión se tomó en vista de que era imposible disponer de consulta médica en los puntos de atención continuada (PAC) de A Parda y Baltar “a pesar del enorme y grandísimo esfuerzo colaborativo que está teniendo el personal sanitario y no sanitario”.

El problema es que al tratarse de personal externo no tenía acceso a los historiales clínicos de los pacientes a través del sistema Iauns del Sergas. “Este personal médico, al no ser contratado por los canales establecidos de contratación temporal no tenía capacidad para acceder al historial clínico de las personas que demandaban asistencia sanitaria ni podían prescribirles medicación, y tampoco tenían potestad para trabajar dentro de los centros sanitarios”, ha denunciado CIG-Saúde.

El sindicato añade que la información que trasladó la gerencia sobre los centros sanitarios afectados por la falta de cobertura no recogía la contratación de estos servicios externos ni las competencias que iban a desarrollar estos profesionales. Por ello acusa a la dirección de “falta de transparencia e información” y de “dificultar la necesaria coordinación de los recursos sanitarios para atender urgencias y emergencias”.

Añade, además, la CIG que este tipo de contrataciones “generan inseguridad para el personal de Atención Primaria y del 061”, así como para los propios pacientes.

La respuesta del gerente no se ha hecho esperar: “Lógicamente, actuamos de forma responsable e hicimos una contratación de un servicio preventivo, de manera que una vez que los pacientes acudían a estos puntos de atención continuada y eran vistos por las enfermeras y necesitaban algún tipo de consulta médica, estas eran hechas precisamente en este dispositivo preventivo, que consiguió que todos aquellos pacientes con patologías menores que acudían a estos PAC en los cuales no había disposición de médico de guardia evitaban ser derivados a los hospitales, en este caso a Montecelo ni al Provincial y evitamos la saturación de ambos hospitales”.

En esta línea, recuerda que este tipo de dispositivos se establecen en muchos eventos de la geografía gallega, “y no tienen acceso, por supuesto, a la historia clínica, pero no quiere decir que por eso no puedan actuar como médicos”.

Asimismo, subraya que no en todas las comunidades autónomas existe la historia clínica informatizada y se trabaja “de la misma manera que se trabajaba aquí antes de Ianus”. “El médico puede prescribir cualquier tipo de tratamiento como capacita su formación”.

Concluyó afirmando que “lo que queremos es que todos los PAC tengan médico y enfermera y la posibilidad de ofertar a la población tanto la consulta médica como de enfermería”.