Oito artesáns de Vilaboa comparten ata o día 8 de xaneiro as casetas situadas baixo unha carpa que da forma ao Mercadiño de Nadal organizado este ano por segunda vez polo Concello de Vilaboa. Unha proposta arriscada do goberno local que nesta edición logrou de novo a complicidade dos artesáns locais, dispostos a facerlle fronte á chuvia e ao vento para consolidar unha proposta que vai máis alá da comercialización dos seus artigos. Buscan aportar alternativas sostibles no medio rural e concienciar sobre un necesario cambio de hábitos nos consumos.