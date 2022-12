O PSOE de Cerdedo-Cotobade denuncia que “a situación das estradas municipais do concello presenta un alto risco de perigosidade provocada pola falta de limpieza e mantemento das gabias, o que provoca que coas circunstancias meteorolóxicas que estamos a vivir se formen desbordamentos das gabias e acumulación de auga, así e como escorrentías que invaden as estradas e arrastran outros materiais que poñen en perigo a circulación”. Engade que “esto acentúase nos meses do outono coa caída da folla, así como polo arrastre de pedras e ramas producido pola choiva que se acumula nos foxos e nas entradas dos salvafoxos”.