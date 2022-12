Una exposición sobre la camelia menos conocida

El chef Iñaki Bretal o la artesana zoqueira Elena Ferro son algunas de las caras conocidas que protagonizan la muestra “A camelia, flor das galegas e galegos”, que abrió sus puertas en la mañana de este viernes en el paseo Antonio Odriozola y se propone dar a conocer “hitos, anécdotas e historias” poco conocidas relacionadas con la flor, según explicó la anfitriona y presidenta de la Sociedad Española de la Camelia, Carmen Salinero.

La acompañaron en la inauguración de la muestra el periodista Xabi Fortes y la concejala de Promoción Económica e Turismo, Yoya Blanco. Con ellos, un extenso grupo de aficionados al cultivo y profesionales del sector asistió al debut de una muestra que sufrió “un gran retraso por la pandemia, teníamos que haber estado aquí hace ya varios meses”, explicó Carmen Salinero. “Nació porque la mayoría de las exposiciones” vinculadas a la flor, 25 en toda Galicia, se fueron suspendiendo, “y pensamos que tenía que haber una continuidad”.

“Cuando empecé a investigar en la fruta me explicaron que el éxito de una fruta no es que se venda mucho en un momento concreto del año muy cara, sino que esté todo el año en las fruterías, aunque sea a un precio más bajo. Y eso mismo pretendemos con la camelia: que nos represente todo el año, que sea la que nos represente no solo en los meses de febrero y marzo”.

La muestra incluirá 27 paneles informativos, si bien arranca con 9 en los que se reparte información sobre un jardín pero también curiosidades relacionadas con la moda, la literatura, siempre presentados por un personaje conocido o del sector de la camelia. “Queremos impedir la parada del tiempo, que la camelia caiga en el olvido y que esté siempre presente”, señaló Carmen Salinero.

La muestra también resuelve dudas: ¿El té se hace de camelia? ¿Hay camelias amarillas? ¿Tienen olor? (en los tres casos la respuesta es afirmativa) y hace hincapié en que se trata de un sector emergente que produce aceite, té, joyas etc. De hecho, "A camelia, flor das galegas e galegos" cuenta con una caseta informativa en donde los espectadores pueden conocer más estas infusiones y otros productos como aceites corporales o velas realizadas con las flores de las Rías Baixas. Abrirá hasta el 8 de enero de 11.30 a 14 y de 16.30 a 20 horas, si bien permanecerá cerrada esta tarde y los días 1 y 6 de enero.

La exposición también repasa el legado de personajes como el bibliófilo Antonio Odriozola, que inició la micología en Galicia y fue también un pionero en la divulgación de la camelia, y refleja la presencia de la flor en el cine, la literatura etc.

Xabi Fortes, uno de los protagonistas de los paneles, recordó que A Ferrería, donde se exhibe la muestra, “siempre fue la sala de estar de los pontevedreses”. Destacó que los jóvenes acostumbraban a estrenar su carné de conducir aparcando en la céntrica plaza, “una insana costumbre que finalizó”. El periodista hizo hincapié en que la camelia florece en invierno: “Si una flor tiene que florecer, que sea en invierno… Levanta un poco el ánimo ver cómo refleja la luz de las Rías Baixas en los pétalos”.

Además de los citados, protagonizan otros paneles Rita Vidal, mariscadora y promotora del turismo marinero, Susi Acuña, del grupo Acuña de restaurantes y turismo, Manuel Doval, ganadero, Judith Rodríguez, deportista de esgrima adaptada, y Michel Touriño, loitador de la Rapa das Bestas.