Solo Pontevedra, Barcelona y Madrid cumplen con las zonas de bajas emisiones, dice el Concello

Pontevedra, Madrid y Barcelona son las únicas ciudades que el 1 de enero de 2023 cumplirán lo dispuesto en el real decreto que regulan las zonas de bajas emisiones, según afirmó ayer el concejal de Ordenación do Territorio e Mobilidade César Mosquera. Hay 149 ciudades en todo el Estado (con más de 50.000 habitantes, además de otros territorios específicos), que tendrían que poner esta normativa en vigor en el año que comienza.

Para lograrlo, César Mosquera entiende que la mayor parte de las urbes optarán por la vía de cumplir los límites de contaminación exigidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) mediante sus propios modelos, sin incluir los peajes o la prohibición de entrar en la ciudad a los vehículos que no sean eléctricos o o tengan la calificación ambiental C. Lo contrario impedirá a la mayor parte de las ciudades cumplir la normativa.

Pero Pontevedra ya cumple esos parámetros desde hace tiempo, por su política de reducir el tráfico dentro de la ciudad “y si detectamos que en un determinado sitio hay que actuar puntualmente lo haremos”, aseguró el concejal. En todo caso, “por el momento estamos más que cumpliendo con los límites exigidos”, sostiene Mosquera. “Pontevedra tiene claramente resueltas las exigencias del real decreto”, subrayó el concejal de Territorio.

Parámetros de la OMS

El gobierno local de Pontevedra presume de que la ciudad empezará el año con la tranquilidad de saber que cumple “sobradamente” con las exigencias de la nueva ley de Cambio Climático y Transición Ecológica. Esta norma contempla la entrada en vigor este 1 de enero de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de acuerdo con los indicadores más exigentes de la OMS.

La normativa se apoya en un real decreto aprobado por el Gobierno central el pasado martes y en la estrategia elaborada por el Ministerio de Transición Ecológica y la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp).

Llegar a este punto ha sido un camino complejo. En primer lugar –recordó Mosquera– el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España por no adoptar las medidas necesarias para frenar el incumplimiento sistemático de los límites legales de dióxido de nitrógeno del aire en Madrid y el área metropolitana de Barcelona entre 2010 y 2018. “Esto tiene relevancia porque todo lo que se desencadenó después tiene este origen”, explicó el concejal. Ante esa “presión” de la Unión Europea, el Gobierno español definió “deprisa y corriendo” a través de la Ley de Cambio Climático las Zonas de Bajas Emisiones, “solo teniendo en cuenta las opciones que estaban barajando las grandes ciudades”, explica Mosquera.

Así, “partimos de un marco absolutamente retorcido y perverso, no arreglamos los problemas donde hay alta contaminación, damos un salto en el vacío y ponemos a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes con unas soluciones que no se corresponden con su tamaño ni con su dinámica”, explica el edil.

Como consecuencia, la Ley de Cambio Climático establece que la aplicación de las Zonas de Bajas Emisiones afectará desde este 1 de enero de 2023 a 149 municipios del país, pero “que la tengan fehacientemente implantada solo están Madrid, Barcelona y Pontevedra”, otras “están en trámite”, añadió Mosquera.

En Pontevedra, todo el casco urbano, una superficie de 324 hectáreas, es zona de tráfico reducido, según se recoge en su Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) “y resulta que Madrid y Barcelona siguen sin cumplir los parámetros de contaminación y en las demás hay un cumplimiento generalizado”. “Las cosas que nacen mal difícilmente van a ir bien”, sentenció Mosquera.

Anteproyecto de ley

El Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible que regula estas ZBE fue aprobado la semana pasada por el Ejecutivo central y “parece calcado del modelo Pontevedra” de calmado de tráfico y recuperación del espacio público para los peatones, según ha señalado Mosquera. Al menos en el articulado que se refiere a qué modelos deben adoptar las ciudades.

El pasado martes se aprobó el real decreto que recoge las directrices para implementar estas áreas libres de emisiones “y fija claramente cuáles son los objetivos, que no son cobrar por entrar o las etiquetas, sino mejorar el aire y mitigar el cambio climático”. Este real decreto recoge en su articulado que se podrán establecer excepciones al modelo “siempre y cuando se cumplan con los parámetros” y en este caso Pontevedra cumple con los parámetros “ya no solo los de la Unión Europea sino con los más exigentes de la Organización Mundial de la Salud”, dice Mosquera. Por eso el concejal supone que la mayor parte de las ciudades que no tienen problemas de contaminación graves, “van a optar por esta vía, porque las otras son traumáticas” en referencia a el establecimiento de perímetros en los que los vehículos más contaminantes no pueden transitar, o el de imponer peajes para acceder.