El impacto visual deja sin autorización ambiental a cuatro de los 40 planes eólicos analizados este año

En la Serra do Suído, en los montes de Cotobade y A Lama, en Forcarei y las tierra del Deza, en el sur de la provincia y en muchos otros territorios gallegos. Por toda la comunidad se reparten los treinta parques eólicos analizados en los últimos meses por la Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático sobre los que ha emitido informe entre el 11 de octubre y el pasado 6 de diciembre. La inmensa mayoría de estos proyectos han recibido el informe ambiental favorable al entender que no implicarán efectos significativos en su entorno, “siempre que se cumplan” las condiciones impuestas en cada uno de estos documentos.

De esos treinta informes, en 27, el 90%, se declaran los parques “ambientalmente viables” y solo tres cuentan con un pronunciamiento desfavorable: dos en la Serra do Suído y uno en la zona de Oia y Baiona. Y en estos tres casos se desestiman las iniciativas por el grave impacto visual que causarían los aerogeneradores.

Este balance corresponde a los informes publicados en los tres últimos meses, a raíz de la avalancha de planes eólicos y los plazos impuestos a última hora para resolver esta tramitación ambiental. En todo el año la Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático emitió 43 resoluciones, algunas de ellas relacionadas con lineas de alta tensión para parques eólicos, no para sus aerogeneradores. Con este añadido, el porcentaje del 10% de rechazo se mantiene, ya que solo hay una desestimación más, también por impacto visual, en el proyecto denominado “Albariño I”, en los municipios de Baiona, Oia y Tomiño.

Uno de los últimos es el parque denominado Alto de Puza, en la Serra do Suído, en montes de A Lama. El documento declara que “no es ambientalmente viable” un recinto que se diseñó en un principio con doce molinos, si bien las objeciones de la Xunta hicieron que el promotor redujera después esa cifra y las dimensiones de cada uno. Pero estos cambios no variaron la opinión del Instituto de Estudos do Territorio, cuyo informe sirve de base a la resolución desfavorable. En ese estudio se apunta que el parque “generaría una fuerte incidencia visual” en un terreno declarado “área de especial interés paisajístico”. Añade que en algunos puntos el impacto es “severo”, de tal modo que no sería posible “mitigar esos efectos con ningún tipo de medida correctora, hasta el punto de que “comprometen de una manera crítica el carácter del paisaje de la Sierra do Suído”.

El informe recuerda que “el aumento notable de nuevos aerogeneradores que se sumarían a los existentes, y que tendrían una mayor presencia en el territorio dadas sus dimensiones”, agravarían aún más el impacto.

Pero el mismo día en el que se hacía público este rechazo, se conocía un segundo, muy parecido y en la misma ubicación, el denominado “Alto de Mancelo”. En su caso también hubo cambios en el diseño original para salvar las objeciones autonómicas, pero no variaron la opinión final: “el proyecto puede producir cambios críticos de carácter del paisaje, no susceptibles de ser mitigados mediante ningún tipo de medida correctora, con la única excepción de los núcleos rurales, en los que podría reducirse puntualmente mediante la plantación de barreras vegetales”.

Todos los informes anteriores, desde el 11 de octubre, fueron favorables, salvo en denominado “Merendón”, en Oia y O Rosal, que también fue rechazado en aquella fecha por su “impacto negativo muy intenso” en el entorno.

Entre los autorizados en este periodo figura el de Castro Valente, entre Padrón y A Estrada, un parque básico para el desarrollo de uno de los proyectos empresariales con mas futuro de la comarca: la fábrica de metanol verde de Iberdrola y Foresa en Caldas de Reis. Para que el metanol tenga la consideración verde, el suministro de energía necesario para la producción de hidrógeno verde, debe provenir de fuentes de generación renovable de nueva construcción. Para ello, se establecerá un acuerdo de suministro energético desde el parque eólico Castro Valente, situado a 12 kilómetros de la futura planta de metanol y que contará con una potencia total de 18 MW. Su construcción supondrá una inversión aproximada de 14 millones de euros.

Este parque fue declarado ambientalmente viable a finales de noviembre, en la misma fecha en la que se autorizó otro proyecto que ha levantado una gran polémica en la comarca. Se trata del parque de Os Cotos, en Cerdedo-Cotobade, que tuvo que tramitarse dos veces por defectos en la primera etapa y cuya luz verde ambiental será objeto de recursos judiciales por parte de las comunidades de montes y del Concello, según anunciaron pocos días después del decreto de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático.

A la espera de los informes de los parques diseñados en el Castrove, en Poio, y en el Morrazo, en Marín y Vilaboa

En el listado de informes ya publicados no figuran dos proyectos previstos en el entorno de Pontevedra, como son los del Monte Castrove, que afecta a la capital pero sobre todo a Poio, y los planteados en el Morrazo, con especial incidencia en Vilaboa y Marín. En ambos casos, las alegaciones inciden, entre otras razones de oposición, al impacto visual. Ambos parques han generado notable rechazo visual, como se opuso de manifiesto en una reciente concentración en la ciudad bajo el lema “Eólica sí, pero non así”. También se coreó la frase “Nón ao parque no Castrove”, la instalación que más amenaza la comarca y de la que los vecinos no saben “nada más desde que presentamos cientos y cientos de alegaciones” contra el proyecto sin obtener respuesta ni de la empresa instaladora o la Xunta, señala Mercedes Carramal, portavoz de la plataforma contra el parque eólico. Entre los colectivos participantes estaban Non ao Parque Eólico no Castrove, Asociación Pola Defensa da Ría, Vaipolorío, Adega-Pontevedra, Federación Ecoloxista Galega, Asociación Cultural O Quilombo, Colectivo Capitán Gosende y Ecoloxistas en Acción Rías Baixas, que lamentaron que “las montañas gallegas son las principales víctimas de la plaga eólica que vivimos”.