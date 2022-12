El Concello asume la nueva calle en la finca de la ONCE para su “próxima apertura” tras casi 17 años de espera

En julio de 2006, el Concello y la ONCE firmaban un ambicioso convenio urbanístico que planteaba trasladar el Centro de Recursos Educativos (CRE) de la organización de ciegos a la calle Doce de Novembro y convertir su finca de Campolongo en un complejo residencial. La crisis inmobiliaria y económica que llegó pocos después frustró buena parte de aquellas previsiones. Donde se iba a levantar el CRE se ejecuta ahora una residencia para mayores y el Colegio Santiago Apóstol quedó en manos de la ONCE. De aquel plan de viviendas aún no hay rastro, pero sí se han completado algunas cláusulas, como la cesión al Concello de la antigua residencia, hoy Centro Sur, y la urbanización de una calle hacia el instituto Torrente Ballester.

Más de 16 años después de aquella firma, este vial ya está prácticamente finalizado y en cuestión de días el Concello recibirá las obras para proceder a su “próxima apertura”. Esta primera fase de la urbanización de los terrenos de la ONCE está prácticamente rematada y la fase II avanza con la incorporación de algunos elementos que inicialmente se incluían en la fase III, como es una rotonda con la calle Luis Braille. El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, anunció ayer este recepción de la primera fase aún de forma provisional, para poder abrir el vial y dar servicio a los vecinos. Se trata de un vial que conecta San Brais con el solar de Juan XXIII y la entrada de la ONCE desde Luis Braille. Comunicará así el barrio de San Brais con Campolongo y tendrá continuidad con la avenida de Vigo, por la calle Pintor Urbano Lugrís. Permite además dar conexión viaria al Centro Sur y el pabellón de deportes, actualmente muy utilizado por distintos clubes de la ciudad. Queda pendiente la sustitución de las farolas, por unas más urbanas, actuación que se realizará en febrero, según indicó el alcalde, así como el pintado de los estacionamientos del Centro Sur. Se avanza al mismo tiempo en la conexión con la urbanización de viviendas contemplada en la urbanización en la ONCE, donde se prevé la construcción de unas 280 viviendas. Lores hizo ayer un balance “muy positivo” de la reunión mantenida con los arquitectos de la ONCE para exponer el avance de este proyecto “que dará acceso a todas las infraestructuras de la zona”, especialmente al barrio de San Brais, que hasta ahora no tenía una conexión directa con Campolongo. Los técnicos municipales visitarán ahora la parcela para proceder a la recepción provisional de la obra y posteriormente incorporar las nuevas farolas. Hace unos días, la organización de ciegos anunciaba la contratación de la segunda fase de esta obras en Campolongo. La primera ya permitió abrir el actual vial por unos 600.000 euros, y ahora dobla esta cantidad y licita por 1.249.103 euros los trabajos para completar la urbanización de casi todo el resto del perímetro que rodean los 35.000 metros cuadrados de superficie que tienen todos estos terrenos. Una cantidad a la que todavía habrá que sumar gastos, beneficio industrial que corresponda e IVA. La segunda fase implica la continuación del vial urbanizado en esta primera fase hasta la conexión con el Plan de Reforma interior aprobado, así como la de la calle más larga y estrecha que discurre junto al Instituto Torrente Ballester, el actual camino Pintor Urbano Lugrís y la realización de una rotonda en el otro extremo. Se trata de una actuación que la ONCE debería ejecutar en el plazo máximo de tres años, a contar desde la aprobación definitiva del proyecto de urbanización, con un periodo de ejecución máximo de veinticuatro meses.