Publican el primer catálogo de setas de la Illa de Tambo, que identifica 202 especies

En el próximo número de la revista Nykes, publicación de referencia del Grupo Micolóxico Galego, verá la luz el primer catálogo de especies de setas identificadas en la Illa de Tambo. Incluye un total de 202, según avanza a FARO el autor de la investigación, el ingeniero agrónomo y profesor de Micología del Centro de Formación y Experimentación Agroforestal de Lourizán Jaime Bernardo Blanco Dios.

Éste explica que “en general predominan las que están asociadas a los eucaliptos, tanto a las raíces de estos árboles como las que están especializadas en descomponer las ramas o las cortezas”. El micólogo recuerda que la especie invasora “ocupa la gran mayoría de la superficie de la isla”, condicionando también los tipos de hongos que crecen en ella.

Incluso las especies menos habituales están también condicionadas a la presencia de eucaliptos, en este caso de subespecies poco frecuentes. “Sobre todo son especies que forman costras sobre la rama de los eucaliptos y que poca gente estudia, de modo que tenemos menos información sobre su distribución”, señala en este punto el micólogo, una referencia que ha descubierto para la ciencia más de una veintena de especies de hongos y preside la Asociación Micolóxica Brincabois.

Éste ha dedicado cinco años de trabajo a recopilar e identificar las setas presentes en el catálogo, que se trata, explica, “de una primera aportación porque no había ningún precedente sobre los aspectos micológicos de la isla, también por el difícil acceso a ella”.

Así, confía en que “en próximas aportaciones aparezcan otras especies menos frecuentes, porque lo que se ha encontrado ahora son especies muy habituales bajo los eucaliptos”.

Con ellas, también algunas “asociadas a los pocos pinos que hay”. Finalmente, un pequeño grupo de ellas viven en la duna de la playa principal pero, por otra parte, también son habituales en otros puntos de Galicia. “En general lo que ha aparecido es un poco lo esperado”, resume el autor de este primer catálogo.

Desde 2017, año en que inició su elaboración, ha realizado sucesivas visitas a la isla (que hasta este mismo año en que fue traspasada al Concello de Poio dependía del Ministerio de Defensa), visitándola “como se pudo”, recuerda, “porque en esos momentos el acceso era complicado, así que entrábamos como podíamos, generalmente con piraguas” para hacer los recorridos y localizar los hongos en distintos puntos de Tambo.

No obstante, no ha habido sorpresas. El ingeniero agrónomo recuerda que Tambo “es un ecosistema muy alterado”, de modo que muy pocos espacios de la isla se pueden considerar a día de hoy naturales. “Solo las rocas y poco más, porque incluso la duna con las actividades recreativas que se llevaron a cabo está muy alterada”, explica, “y la mayoría de la isla, mínimo el 90%, está ocupada por eucaliptos. Después aparece algo de pino y poco más. Se nota que ha pasado por numerosas manos por las intervenciones antiguas, las de los militares... Hay un acúmulo de actividades humanas unas tras otras” que no facilitan la diversidad micológica.