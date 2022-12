El Concello de Poio aprueba hoy en pleno el estudio de costes del futuro concurso para adjudicar el servicio de agua, como paso previo a su envío a la Xunta y su posterior licitación. “Trátase dun paso máis á hora de completar toda a xestión previa á licitación e adxudicación do servizo”, destaca el concelleiro de Facenda e Economía, Xulio Barreiro, que recuerda que el futuro contrato contiene una previsión aproximada de unos 14 millones de euros en inversiones para la ejecución de anteproyectos, como la dotación de servicios básicos a núcleos como los de Fragamoreira o Vilariño, al mismo tiempo que se renovarán las estructuras y tuberías correspondientes a otras zonas del municipio.

Una vez que se lleven a cabo estas acciones “ “estaremos en disposicións de chegar a preto do 100% do termo municipal no que a abastecemento e saneamento se refire, que a día de hoxe esta porcentaxe xa rolda o 90%,

Tal como se establece en dicho estudio de costes del contrato, en el correspondiente a saneamiento hay una previsión de 1.336.000 euros, para garantizar una cantidad de 935.000 metros cúbicos anuales. En materia de saneamiento, la cifra ronda los 1,5 millones de euros, equivalentes a 1.130.000 metros cúbicos anuales.

Julio Barreiro recuerda que la aprobación por la Xunta de Galicia de este documento es uno de los últimos pasos por completar y que “resulta indispensable para acometer a licitación do contrato, que confiamos en poder adxudicar en poucos meses”.. El Concello de Poio ya cuenta con el estudio de viabilidad de este concurso, además de finalizar la preparación del pliego de condiciones.

Sanxenxo

Mientras Poio da los pasos necesarios para licitar el contrato y adjudicar la gestión del servicio de agua, el Concello de Sanxenxo ya da los últimos pasos para que la concesionaria inicie su labor en este capítulo el próximo mes de enero. El pleno aprueba hoy la adjudicación del servicio a la misma empresa que lo operaba hasta ahora, Espina y Delfín.

Su oferta fue la que en su día logró la mayor puntuación en el concurso municipal de Sanxenxo para la gestión del servicio de agua y alcantarillado. La actual concesionaria logró la mayor puntuación al asumir todas las inversiones optativas referentes a la ampliación de red, por valor de 3.820.000 euros y ofrecer un canon anual del 28% del importe facturado durante el ejercicio. Un porcentaje que casi triplica el recogido en los pliegos y que supondría un ingreso inicial para las arcas municipales de casi 800.000 euros al año, cantidad que se irá incrementando en función del número de usuarios.

Tras la revisión de la documentación aportada por las empresas, el pleno de hoy incluye la adjudicación en su orden del día. Salvo sorpresas, Espina y Delfín mantendrá el servicio 25 años más.