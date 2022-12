“La poesía es un modo de estar en el mundo”

La escritora Carmen Castejón Cabeceira publica nuevo libro, un poemario editado por “Nuevos Ekkos” que lleva el título de “Salvar el derrumbe” y que tiene carácter solidario, ya que parte de la recaudación se destinará a un proyecto de alfabetización de la ONG Cinco Palabras. Castejón presentó su obra en el Edificio Castelao del Museo de Pontevedra en un acto organizado por el Ateneo.

– “Salvar el derrumbe” es su quinto poemario...

– Sí. Con una estética totalmente diferente a los anteriores, aunque ya se adivinaba en el libro anterior, “La decepción se pinta”. En cada libro que escribo cierro un ciclo, una etapa, cada uno marca una etapa muy concreta de mi vida.

– ¿Que nos ofrece esta publicación?

– Nos va a ir haciendo un recorrido por distintos tipos de derrumbes, empezando por el interior. También pasa por el plano de pareja, fluctuaciones que tenemos en convivencia, estados de ánimo distintos... Finalmente, se toca la temática social. El libro está dividido en tres tramos: Soliloquio, Intermitencias y De los ruidos del mundo. Cada uno ya te da una pista de lo que se aborda. En el último poema del libro busco la conexión de todo lo dicho, que todos partimos de un instante de luz y que eso nos iguala y nos comunica. Son más de 40 poemas.

– Y ha utilizado con ellos tanto el castellano como el gallego.

– El libro está escrito en castellano, pero cada tramo lo inicia un poema en gallego y también en castellano. Creo que de este modo se da más fuerza expresiva a las diferentes etapas.

– ¿Qué tipo de lector puede conectar con esta obra?

– En alguno, o más, de los tramos se puede sentir identificado cualquier lector porque se abordan muchas temáticas, cambios, estados de ánimo. .. Son episodios diferentes de vida, con los que los lectores pueden conectar, además de todos los acontecimientos mundiales que estamos viviendo, que se tratan en el tercer tramo.

– ¿En qué momento creó estos poemas? ¿Es un libro de la pandemia?

– Tiene un proceso de cimentación bastante largo. Es anterior a la pandemia y hay algún poema escrito durante el confinamiento también. Por ello es tan variado en temáticas y con realidades diarias que nos tocan y nos duelen.

– Y usted prefiere la poesía que la prosa para expresarlas...

– Sí, aunque hay un libro que escribí en el que combiné poesía con prosa, pero soy más poeta que narradora. He llegado a escribir relatos, pero donde me encuentro es en la poesía. La poesía es un modo de estar en el mundo, una percepción de la realidad diferente. Yo no sería capaz de vivir sin escribir, sin leer y sin sentir la vida como la siento. La percepción de la belleza, el acogerse y recogerse en el silencio y escuchar esos ruidos del mundo y los tuyos propios... Ahora hay más necesidad del silencio, volver a la sacralidad del silencio, porque nos rodea demasiado ruido.

– Además, este libro tiene un carácter solidario...

– Sí. Parte de la recaudación va dirigida a la ONG Cinco Palabras, que trabaja en contra de la mutilación genital femenina y que también tiene en marcha un proyecto de alfabetización en África. Como persona y como mujer, me siento afectada y tocada por ambas causas.

– Y también incluye unos códigos QR con audiciones.

– Sí, en estos códigos QR se puede escuchar mi voz declamando algunos poemas y también los de una amiga y colaboradora de la asociación, África Sánchez.