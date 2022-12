La Federación de Empresarios de salas de Fiesta, Baile y Discotecas de Galicia se ha dirigido al Concello de Pontevedra para recordar que durante estas fiestas muchos establecimientos públicos y colectivos organizan actividades recreativas o espectáculos de carácter festivo no permitidas en su licencia, incluso en espacios públicos cedidos por las Administraciones, lo que representa “un grave peligro para los clientes o participantes y supone una clara competencia desleal, puesto que muchos de estos locales no tramitan la preceptiva autorización o licencia municipal, ni cumplen los requisitos de seguridad, sanitarios y técnicos obligatorios para celebrar dicha fiesta, careciendo incluso de Licencia de Apertura o Declaración Responsable”. Algunos –añade esta agrupación profesional–, no llegan siquiera a tramitar la correspondiente autorización municipal, “conscientes de que incumplen la normativa y carecen de la documentación necesaria para solicitarla y, al mismo tiempo, con la intención de evadir gastos y responsabilidades”.

La federación profesional solicita al Concello que controle estas actividades y que proceda a aprobar un “Plan de Seguridad Navideño” con el que garantizar la seguridad y salud de las personas, así como “detectar y no permitir la celebración de actividades de carácter festivo y extraordinario no amparadas por la preceptiva autorización municipal, que carezcan de los requisitos técnicos, sanitarios y de seguridad exigidos para optar a dicha autorización, o que se realicen en establecimientos sin licencia de apertura o declaración responsable. También piden que se abra un expediente sancionador contra el titular de las actividades ilícitas de este ámbito, “permitiéndose nuestra incorporación en dicho expediente como parte interesada y afectada”. Recuerdan que este tipo de actividades ilícitas puede derivar en accidentes trágicos con víctimas, como ya ha ocurrido en el pasado.