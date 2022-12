O concelleiro de Servizos Municipais e Obras, Julio Casás fixo entrega neste mes de decembro dos Selos de Compostaxe aos colexios de Chancelas (Combarro) e Viñas (San Salvador), como recoñecemento ao labor que se desenvolve en ambos centros educativos, tanto por parte do equipo docente como do alumnado, en materia de tratamento de residuos orgánicos. Casás estivo acompañado pola mestra composteira do Concello e polo edil de Urbanismo e Promoción Económica, Gregorio Agís, e salientou o “compromiso férreo e incuestionable que ten o tecido educativo e a mocidade do noso concello no que se refire ao respecto polo medio ambiente, tal e como acredita este distintivo”.

O concelleiro lembra que este selo obtense a través do Plan Revitaliza, impulsado pola Deputación e ao que o Concello de Poio leva xa varios anos adherido. “A día de hoxe todos os centros educativos do noso municipio contan con composteiro, que é utilizado polos alumnos e alumnas para xestionar restos orgánicos e xerar compost”, indica Casás Barral, que lembra que tanto o CEIP Chancelas como o de Viñas foron dos primeiros en sumarse a este programa. Durante a visita realizada a ambos centros, Julio Casás tivo a ocasión de trasladar estes parabéns tanto aos alumnos e alumas como ao equipo docente dos dous colexios. “É importante seguir incidindo na concienciación do correcto tratamento de residuos entre as novas xeracións”, concluiu.