Los precios del marisco se duplican en el Mercado a unas horas de las citas navideñas

Hace dos semanas la centolla salía a la venta en el Mercado a 19 euros el kilo y ayer la hembra se situaba en 45 y el macho grande en 35, una escalada de más del 100% en los precios que se reproduce en muchos otros mariscos y pescados. El ascenso se sustenta tanto en la elevada demanda para esta Nochebuena como, muy especialmente, en la escasez de capturas provocada por el mal estado del mar.

La centolla es una de las grandes estrellas de la Navidad. Soncha, de Mariscos Soncha, una referencia en este producto, explica que “este año ya desde el principio empezó saliendo bien” y en su caso además garantiza al cliente que escoge una por una. “A veces puede fallar alguna, a la gente le digo que si pasa le doy otra centolla”, recuerda antes de constatar la escalada de precios: “Ha subido mucho, incluso la más mediana está a 25”.

Con todo, la que experimenta la mayor subida es la nécora grande. Salió en subasta en lonja a 103 euros más IVA y se vendía ayer a 120 en las bancadas de la Plaza cuando el precio habitual son unos 50 y costaba 70 hace escasos días; y el camarón grueso, que llegó a 180, también más del doble a principios de mes. El santiaguiño, por su parte, se pagaba a 230 antes de llegada al Mercado, y el percebe ronda en estos momentos los 220 euros el kilo.

La práctica totalidad de los vendedores ha tenido problemas para el abastecimiento. “Los machos grandes me los tuvieron que traer de Ribeira, que aquí había poquísimos”, lamenta Soncha, una de las profesionales que explica que “con este mal tiempo hay mar de fondo y no había producto, por lo que tienes que buscar por todas las lonjas… La gente se cree que ganas muchísimo y que pones tú los precios que quieres, y no es verdad”.

“La culpa la ha tenido toda esta semana de mal tiempo”, coincide Santi, de Mariscos Cachadas, “no la tuvieron los marineros ni los intermediarios ni la gente que viene a comprar para Navidad, sino que la tuvo este golpe de mal tiempo en esta semana. Ya no había mercancía y esto hizo multiplicar los precios”.

Es otro de los que ha tenido que afrontar la crisis de suministro, que previsiblemente se acrecentará durante la jornada de hoy, tras días en los que se han registrado olas de hasta 6 metros y en los que se han realizado escasas capturas. “Al final todo es oferta y demanda, la demanda es la misma, pero la oferta es inferior porque no hay mercancía, y como no hay un elemento que fije un tope máximo de los precios, aumentan”.

Aún más han tenido que desembolsar aquellos que buscan un producto específico. Un cliente de Mariscos Cachadas encargó (a pesar de la advertencia sobre el previsible alto precio) un rodaballo. “No había ninguno en la lonja”, explica el profesional, “y finalmente trajeron uno que habían pescado en Cíes y por el que pidieron 68 euros el kilo”, cuando habitualmente se vende al llegar a entre 30 y 40.

La de ayer fue, con perdón de la de hoy, la jornada de mayor actividad del año en la Plaza, que recibió a cientos de clientes y donde se vivió un constante trasiego de bolsas y paquetes. Ante la práctica totalidad de los puestos se sucedían los grupos de personas esperando y casi todos los que llevan marisco se pasaron para las compras de este fin de semana, mientras que durante la jornada de este sábado "son sobre todo encargas de almeja y otros que no se cuecen”, avanzan las profesionales.

Éstas también atendieron ayer los numerosos encargos de la hostelería, otro de los sectores que vive en estos momentos una de sus fechas estrella.