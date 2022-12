Logo da súa constitución oficial a finais do pasado mes de novembro, despois de 15 anos inactivo, o Consello Municipal de Participación Veciñal viviu xa a súa primeira sesión ordinaria, que aprobou a posta en marcha dunha campaña de fomento da participación cidadá en Poio. A concelleira Silvia Díaz indica que esta iniciativa, encamiñada a impulsar e reforzar o asociacionismo a nivel municipal, levarase a cabo “de xeito participativo, tendo moi en conta as achegas, suxestións e contribucións que realicen desde as asociacións”. A intención do Concello é que o regulamento poida ser presentado durante o primeiro trimestre do ano, de xeito que poida comezar a desenvolverse durante 2023.

Outro dos puntos da orde do día foi dar conta do estado de tramitación do Orzamento municipal de 2023, que xa pasou pola Comisión de Facenda e que será aprobado no pleno do vindeiro martes. Ascende a un total de 13,5 millóns de euros, marcando un novo teito histórico.