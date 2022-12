Medio Ambiente “tumba” un parque eólico por el “severo impacto visual” en la Serra do Suído

En medio de la polémica por la proliferación de parques eólicos en la comarca, desde Cerdedo-Cotobade a la zona de Marín y Vilaboa e incluso en Ponte Caldelas y el Castrove, la Dirección Xeral de Calidade Ambiental de la Xunta acaba de lanzar un “balón de oxigeno” a los opositores a este modelo energético. Este departamento de la Consellería de Medio Ambiente ha “tumbado” un parque previsto en la Serra do Suído, en el municipio de A Lama, por el “severo impacto visual” que generarían los aerogeneradores en su entorno.

El documento declara que “no es ambientalmente viable “un recinto que se diseñó en un principio con doce molinos, si bien las objeciones de la Xunta hicieron que el promotor redujera después esa cifra y las dimensiones de cada uno. Pero estos cambios no variaron la opinión del Instituto de Estudos do Territorio, cuyo informa sirve de base a la resolución desfavorable. En ese estudio se apunta que el parque de Alto da Puza “generaría una fuerte incidencia visual” en un terreno declarado “área de especial interés paisajístico”. Añade que en algunos puntos el impacto es “severo”, de tal modo que no sería posible “mitigar esos efectos con ningún tipo de medida correctora, hasta el punto de que “comprometen de una manera crítica el carácter del paisaje de la Sierra do Suído”.

El informe recuerda que “el aumento notable de nuevos aerogeneradores que se sumarían a los existentes, y que tendrían una mayor presencia en el territorio dadas sus dimensiones”, agravarían aún más el impacto.

Hace unos días eran varios los colectivos y asociaciones que se movilizaban en Pontevedra bajo el lema “Eólica sí, pero non así” . Entidades como Non ao Parque Eólico no Castrove, Asociación Pola Defensa da Ría, Vaipolorío, Adega-Pontevedra, Federación Ecoloxista Galega, Asociación Cultural O Quilombo, Colectivo Capitán Gosende y Ecoloxistas en Acción Rías Baixas), alertan de que los vecinos no saben nada de algunos de estos proyectos “desde que presentamos cientos y cientos de alegaciones”. En concreto, se citaba el caso del Castrove, sin respuesta ni de la empresa instaladora o la Xunta.

Los asistentes denunciaron que los mas de 300 proyectos de energía eólica y 7 de nuevas hidroeléctricas en tramitación en Galicia, sumadas a sus líneas de evacuación y otras infraestructuras asociadas (como las pistas para trasladar las gigantescas palas) ponen en riesgo “la supervivencia del rural gallego y el equilibrio ecológico del país”.

Otro parque con gran rechazo es el de Os Cotos, en Cerdedo-Cotobade. Las comunidades de montes de Aguasantas, Borela, Carballedo, Loureiro y Rebordelo y el Concello han anunciado que presentarán un recurso judicial a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) publicada por la Xunta.