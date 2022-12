Unha campaña do departamento de Dinamización Lingüística do Concello de Poio impulsará o uso do galego no comercio, co reparto de 2.000 adhesivos e adornos para engadir ao empaquetado dos produtos que se merquen durante estas semanas nos establecementos do municipio. Con esta campaña, os paquetes incluirán frases como Bo Nadal, Boas Festas, Un bico moi forte, Cos meus mellores desexos e expresións similares. A Asociación EnPoio encargarase de repartir estes adhesivos entre os seus establecementos asociados. O resto de profesionais interesados poderán solicitar este material chamando ao 986770001 ou enviando un correo electrónico a cultura@concellopoio.org.