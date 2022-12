O programa EcoInnova Poio, organizado pola Concellería de Promoción Económica co obxectivo de optimizar, promover e mellorar o aforro enerxético e a sostibilidade, xa conta con máis de medio cento de persoas inscritas. Así o sinala o edil Gregorio Agís, que confirma, ademais, que a iniciativa, ante a alta demanda rexistrada, terá continuidade ao longo de 2023. A estas persoas anotadas hai que sumar todas as que tomaron parte nas dúas charlas grupais organizadas neste mes de decembro, que se centraron no ofrecemento e pautas e coñecementos para interpretar de xeito correcto a factura da luz.

Os veciños de Poio interesadas en adherirse ao EcoInnova poden obter máis información chamando ao 625120475 ou enviando un correo electrónico á dirección ola@ecoinnovapoio.gal. Toda a información sobre o programa atópase na páxina web www.ecoinnovapoio.gal.