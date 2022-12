Un hombre de 58 años ha sido trasladado este madrugada a un centro sanitario tras sufrir quemaduras en el incendio de un galpón en Marín, según informa el 112, que añade que el inmueble, de reducidas dimensiones, ardió por completo. Según el Concello, el herido es una persona indigente que utilizaba el local como vivienda.

El 112 Galicia tuvo constancia de este suceso a las dos de la madrugada, cuando un particular indicó que ardía una pequeña vivienda ubicada en la rúa do Inferniño, en Marín. Se movilizó al 061, a los Bombeiros do Morrazo y a la Policía Local de Marín. A su vez, quedaron informados los Bomberos de Pontevedra y los miembros de Protección Civil del municipio.

Cuando finalizaron su intervención, los bomberos hicieron balance de los daños materiales, y confirmaron que ardió la totalidad del galpón.

Por su parte, los servicios sanitarios trasladaron en ambulancia a la única persona afectada, con quemaduras. Según informa el Concello de Marín, fue atendido inicialmente en el centro de salud de la localidad, aunque después fue trasladado al Hospital Montecelo

Se apunta que el incendio pudo originarse en una estufa de leña, que utilizaba esta persona indigente, que sufrió las quemaduras al intentar sofocar el fuego. Finalmente fue apagado por los bomberos tras una hora de trabajo.