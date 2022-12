El baile que cautiva a Carlos Núñez

El Museo Municipal Manuel Torres fue testigo ayer del estreno en exclusiva del nuevo videoclip de Carlos Núñez, con el título de Danza de Espadas, en un claro mano a mano del gaiteiro vigués con los colectivos que protagonizan este tradicional baile en Marín en la festividad de San Miguel, la Agrupación Meigas y Trasgos y el Colectivo Santa Cecilia. La pieza audiovisual, en la que Núñez combina flauta y gaitas con ritmos modernos a cargo del productor Yung Denzo, ha sido elaborada por el dúo marinense Trece Amarillo, que utilizó varios puntos estratégicos de la localidad para poner en valor esta danza ancestral que todavía pervive con el paso de los siglos.

Un patrimonio musical y cultural que tanto el propio Núñez como la alcaldesa de Marín, María Ramallo, y el presidente del Padroado San Miguel, Lois González Dopazo, subrayaron como único del municipio y de la Península de O Morrazo, donde perviven cinco de las 30 danzas blancas todavía en activo.

En particular, Ramallo y González Dopazo hicieron alusión al orgullo que supone para la localidad que Carlos Núñez, un “músico del mundo”, mostrase su interés por la representación artística marinense, además de recalcar el trabajo incansable realizado durante las últimas décadas por todos los danzantes que colaboraron a la hora de transmitir a las generaciones siguientes esta tradición, a pesar de las adversidades. Por su parte, la regidora quiso destacar la labor de cada colectivo participante y “el arraigo especial” que tiene para Marín la Danza de Espadas, que cada año llena las calles por San Miguel.

Núñez, que agradeció al Concello de Marín su labor como patrocinador de la iniciativa, no podía ocultar su alegría ante la apuesta que la sociedad local realiza cada año al celebrar la danza de espadas. “Gracias por apostar por la tradición como algo que puede llegar a ser universal y por apostar por la mocedad. Este fue un trabajo en equipo, con chicos y chicas, no solo danzantes, también Trece Amarillo en la producción audiovisual y Yung Denzo, que es un DJ que hizo la producción musical con 18 años”, destacó el gaiteiro, que estrenará el videoclip en su próximo concierto, el 23 de diciembre, en el Teatro Afundación de Vigo, para el que ya no quedan entradas.

“Marín será capital de la danza de espadas”

En la presentación del videoclip Danza de Espadas, Carlos Núñez, protagonista del tema musical junto a los danzantes marinenses, hizo un alegato claro en defensa del baile propio de la villa como el principal baluarte de este género tradicional. “Creo que a partir de ahora, Marín será la capital de la danza de espadas. Y creo que la de Marín es como la más elegante de todas. Tiene algo hermoso. Esa grandeza merece que seáis la nueva capital de Galicia y del mundo de la danza de espadas”, explicó el músico vigués, satisfecho por haber colaborado con gente para sacar adelante este proyecto que ya se puede visitar en su canal oficial de Youtube.