Pontevedra reparte por toda Europa a sus Erasmus

El impacto del programa de intercambio Erasmus en la esfera universitaria de Pontevedra es más latente que nunca, 35 años después de su inicio, en 1987. Una influencia que ya se nota en los 123 estudiantes que exportó el Campus de Pontevedra en este año escolar todavía en marcha, un 25% del total de la Universidade de Vigo, que contó en total con 491 participantes. Hoy en día, la iniciativa para completar estadías de un cuatrimestre o un curso completo en el extranjero se ha convertido en una realidad anhelada para la gran mayoría de estudiantes, que contemplan el estudiar fuera como una oportunidad para conocer otra cultura y desarrollarse en un ámbito diferente al de sus hogares o países de residencia.

Es el caso de la pontevedresa Saray Freijeiro Arca, estudiante de Educación Infantil en Pontevedra que forma parte desde hace varios meses de la Haute École Bruxelles-Brabant, institución académica situada en la capital de Bélgica.

“Es una experiencia que hay que vivir alguna vez en la vida. Sales de la zona de confort y, aunque te guste o no, por lo menos sabes si es algo hecho para ti y no te quedas con la duda”, comenta Freijeiro, que se decidió por Bruselas, principalmente, por el idioma, “el francés y porque es un lugar próximo a muchos otros sitios de interés para mí”.

El sentimiento de curiosidad y de vivir en otro lugar también animó a Carla Rodríguez, estudiante de tercero de Comunicación Audiovisual, a dar el paso y apuntarse a hacer el Erasmus. En esta ocasión, ella tenía claro que Italia era el destino idóneo. “Elegí Italia porque siempre me generó mucha curiosidad el país y quería que fuese el primero que visito en mi vida. Sobre todo, lo elegí pensando en todo lo que me inspira y ahora que estoy aquí sé que no me equivoqué”, explica Rodríguez, alumna de la Universidad LUMSA en Roma, que destaca “la vida tan completa que se experimenta” como uno de los aspectos más positivos, en contraposición con la distancia de sus seres queridos.

En el ámbito de Pontevedra, de los 123 alumnos y alumnas, los que más han optado por adherirse a este programa son los de Ciencias Sociais e da Comunicación y de Ciencias da Educación e do Deporte, con 41 estudiantes cada una. A continuación, las que más alumnado envían al extranjero son Belas Artes, con 14, y Fisioterapia, con 7. Son cifras que, en el caso del campus pontevedrés, dejan atrás el retroceso vivido en plena pandemia, con solo 68 alumnos y alumnas participantes en el curso 2020-21, el primero con el coronavirus en efecto y que limitaba exponencialmente la experiencia académica de los estudiantes salientes, con una mezcla de clases presenciales y online.

La otra cara de estos programas de intercambio la protagonizan los estudiantes que eligen la UVigo y el Campus de Pontevedra como su lugar de destino, a través de los distintas iniciativas comunitarias y nacionales para poder adquirir formación universitaria en el extranjero.

En una tendencia alcista desde que las restricciones por la pandemia fuesen mucho mayores, cerca de medio centenar de alumnos (49) de los 324 que llegaron estudiaron en la ciudad. 33 de ellos lo hicieron en la Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación, mientras que 7 acudieron a la Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte, 5 a Belas Artes, 3 a Fisioterapia y 1 a Dirección e Xestión Pública. México (8) y Grecia (7) son las nacionalidades predominantes.