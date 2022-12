El Concello y las asociaciones de taxistas provincial y local ultiman el convenio para poner en marcha el “Coche de Punto”, transporte a demanda de Pontevedra. La ordenanza municipal que lo regulará se aprobará inicialmente en el pleno municipal del próximo 23 de enero. El objetivo es que el servicio esté operativo “cuanto antes”, según destacó el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, tras una reunión mantenida este martes con las asociaciones provincial y local de taxistas, representadas por Javier Filgueira y David Suárez.

Se trata de una “ordenanza pionera”, destacaron, y consensuada con los colectivos profesionales de taxistas. Establecerá una tarifa única para utilizar el coche de punto, que comunicará las parroquias del rural pontevedrés con doce puntos concretos de la ciudad, como son centros sanitarios, educativos, o administrativos, así como zonas de compra, con un viaje de ida y otro de vuelta.

Lo que ahora se ultima son en realidad dos convenios, uno colectivo con las asociaciones profesionales y otro individual, con cada profesional que voluntariamente se adscriba a este servicio, que solo podrán prestar taxistas de Pontevedra y ninguna otra empresa.

Para fijar el precio del servicio y el porcentaje con el que el Concello subvencionará los viajes se ultima también un estudio de demanda, con el que se podrá fijar cuánto costará el trayecto, que por tratarse de un transporte público y colectivo podrá compartirse con otros usuarios que realicen el mismo tramo.

La asociación local de taxistas, que reúne a 88 licencias actualmente, no subirá los precios en este próximo 2023. Seguirá manteniendo unas tarifas que se actualizaron por última vez en el año 2018. El presidente de este colectivo profesional, David Suárez, explicó que los ciudadanos ya han visto incrementados muchos otros costes de servicios y de consumo como consecuencia de la inflación, por lo que el colectivo del taxi no quiere contribuir a encarecer el coste de la vida. “Preferimos mantener el trabajo que ganar un poco más”, explicó. En todo caso David Suárez recordó que la carga de trabajo que tenía el taxi de Pontevedra antes de la pandemia de COVID no ha vuelto a ser la misma.

La ordenanza del Coche de Punto se aprobará inicialmente el 23 de enero y tras superar el período de alegaciones se aprobará definitivamente “en este mandato”, aseguró el concejal Demetrio Gómez, lo que supone que estará en marcha de forma definitiva antes del próximo mes de mayo.

Otra de las novedades que incluirá esta ordenanza reguladora del Coche de Punto será el precio de viajes especiales fuera de Pontevedra, como pueden ser a los aeropuertos de Vigo y Santiago. En todo caso también se tratará de una tarifa plana de transporte colectivo.

El Concello iniciará ahora una campaña de información “casa por casa” por las parroquias de Pontevedra, para informar a los vecinos de la existencia de este servicio y del uso de la App por la que se reservarán los viajes. En todo caso también se podrá reservar el coche de punto con una llamada de teléfono.