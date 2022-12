Pontevedra, la ciudad de España con menos posibilidades de que desvalijen un local comercial

Unespa aborda en un nuevo informe “Estamos Seguros” el análisis de algunos datos más precisos sobre los robos en comercios. La fuente del estudio son los resultados del análisis de una base de datos consolidada entre diferentes aseguradoras que han colaborado facilitando información sobre algo más de 21.000 robos ocurridos en 2021 y una de las conclusiones del mismo es que la ciudad de Pontevedra es la urbe española con menor riesgo a la hora de que a un comerciante le desvalijen el local.

Concretamente, el informe de Unespa señala que en Pontevedra hay un 60% menos de riesgo de que se sufra un robo en un comercio. En este caso se entiende no pequeños hurtos sino grandes apropiaciones.

De hecho, si en lugar del riesgo se mide la gravedad del robo, Pontevedra ya sube peldaños en el escalafón. El robo medio en la Boa Vila supone una indemnización para la compañía del seguro de 1.062 euros como media. Hay otras 15 ciudades con menor coste de estos siniestros, entre ellas Ourense, por ejemplo, con 948 euros.

Aún así se sitúa en un rango bajo, inferior a la media de ciudades de su tamaño (entre 50.00 y 125.000 habitantes) en donde la indemnización media es de 1.412 euros. Lo curioso en este caso es que parece que cuanto menos población tiene el municipio, más posibilidades hay de que el robo sea de mayor cuantía, probablemente por la menor presencia o medios de los cuerpos de seguridad. De hecho, el coste medio en la provincia de Pontevedra de un robo es de 1.157 euros, ligeramente por encima de la Boavila e incluso de Vigo que también tiene una media más baja por muy poco (1.153 euros) lo que indica que los robos de mayor cuantía se dan en las localidades menos pobladas de la provincia.

El municipio español con más probabilidad de sufrir un robo en un comercio es Coslada (con un más 118,11%) y la que los ladrones obtienen los botines más abunantes en la provincia de Teruel con una media 3.212 euros por siniestro y en el municipio de Mijas (con Mijas Málaga 3.524 de indemnización).

A nivel gallego, en el lado opuesto a Pontevedra –que tiene el porcentaje de riesgo más bajo– está A Coruña. Con todo, todas las urbes gallegas están en un nivel de riesgo inferior a la media estatal (la ciudad herculina apenas un -11,19%, Lugo un -20%, Ourense un -34%, Santiago un -36% y Vigo la ciudad más segura después de la Boa Vila con un 42% menos de probabilidades de sufrir un asalto en un local comercial).

Aumento de la vigilancia policial ante la campaña de ventas navideña

La Policía Nacional también tiene intención de implantar en Pontevedra, en el marco del plan Comercio Seguro 2022-23, un refuerzo de la seguridad y vigilancia durante los días de mayor alfuencia y compras con el objetivo de prevenir pequeños delitos en comercios, enter sus clientes y los viandantes. Para ello, se potenciará la presencia policial en las zonas de ocio y de gran afluencia de público, especialmente en días señalados de compras o en la Cabalgata, gran cita navideña en Pontevedra. Además, para evitar la actuación de los amigos de lo ajeno se aconseja llevar los bolsos, carteras, mochilas o riñoneras siempre en la parte delantera, bien pegados al cuerpo y cerrados con cremalleras. Otro de los consejos es no llevar encima grandes cantidades de dinero en efectivo y sólo la documentación imprescindible. Prestar atención a todo lo que pasa alrededor y permanecer alerta si se ve algún comportamiento sospechoso, desconfiando de personas que se acerquen con la excusa de ayudar a llevar algún paquete o cualquier otra cuestión. Vigilar a los más pequeños. No exponer a la vista cámaras fotográficas, teléfonos móviles, monederos o carteras. No guardar la cartera o el teléfono móvil en los bolsillos traseros del pantalón, sino en los internos de la chaqueta o bolsillos delanteros con cremallera, en un bolso o mochila. Y aumentar la precaución con las personas extrañas que se acercan, sobre todo con aquellas que intentan captar la atención del viandante.