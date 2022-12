Profundo pesar en el Cerdedo-Cotobade por el fallecimiento de la escritora Nélida Piñón, hija adoptiva y "embajadora de lujo" de este municipio, en palabras de su alcalde, Jorge Cubela.

La Corporación Municipal ha decretado, por unanimidade de los tres grupos políticos que la conforman, decretar tres días de luto oficial por su muerte y traslada a la familia y amigos de la autora sus muestras de pesar, así como el agradecimiento que Piñón siempre profesó por su lugar de origen.

"Recibo con pesar novas do falecemento en Lisboa da nosa ilustre escritora Nélida Piñón. Con ela péchase un capítulo glorioso da literatura universal que tiña no noso concello e máis concretamente na parroquia de Borela un nexo de unión espiritual e afectivo que servía moitas veces de fonte de inspiración para a súa creación literaria", asegura el alcalde, que recuerda que "Nélida era unha muller irrepetible que tivemos o luxo e o pracer de recibir hai escasos meses en Borela durante a súa derradeira estancia na “súa terra”. Y durante esa visita, en octubre, participó en la tercera edición del Concurso de Relato Breve Nélida Piñón, que el Concello impulsa desde el año 2014.

"Certo é que os galegos non esquecemos nunca de onde vimos e que esta búsqueda das nosas orixes determina o noso presente e o noso futuro. Nélida Piñón, pese a ter nado en Brasil, nunca renegou da súa estirpe, das súas raíces e, moi ao contrario, adoptou con orgullo o feito de pertencer á Galicia Universal, á Galicia da diáspora, converténdose nunha auténtica embaixadora de luxo do noso país no que se sentía sempre como na casa e ao que regresaba sempre que podía", afirma Cubela.

El alcalde participó en los actos de su ingreso como miembro honorífico en la Real Academia Galega y en 2015 fue ella la que quiso estar presente en la inauguración de la reforma de la Casa do Pobo, que pasó a llamarse “Casa da Cultura Nelida Piñón”.

"Sempre que tiña ocasión de estar ou falar con ela preguntábame pola Capela de Lourdes, a Ponte e o Pé da Múa, o seu particular Everest nas súas periódicas estadías en Borela, desde moi nova. Nélida nunca deixou de preguntar e de estar pendente de todo o que rodeaba o acontecer do noso concello. Sempre cun sorriso amable, unha voz doce e unha intelixencia sagaz e vivaracha", indica el regidor local.

"Mantivo sempre no noso concello o seu corazón e os pensamentos, uns sentimentos que serviron para ilustrar a epopea migratoria do pobo galego na construción da República dos Soños cunha óptica homérica como crisol de universalidade que lle permitiu tecer grandes historias", concluye Jorge Cubela.