Inglés intergeneracional en el aula

Utilizar el inglés como una lengua vehicular entre diferentes generaciones es el objetivo del proyecto de cuentacuentos puesto en marcha por una profesora de la Escola Oficial de Idiomas de Pontevedra en colaboración con el CEIP A Xunqueira II. Las lecturas de alumnos adultos a escolares comenzaron ayer y dejaron para el recuerdo algunos momentos divertidos y, como no, muy tiernos.

María Jesús López es alumna del nivel de A2 de inglés en la EOI de Pontevedra y una de las voluntarias que se ha animado a participar en “Every student has a voice” (Cada estudiante tiene voz). No dudó en sentarse en el suelo con 23 pequeños de cuatro años, a los que leyó el cuento “Brown Bear, Brown Bear, What do you see?”, una publicación clásica de Eric Carle y Bill Martin, en la que a través de una serie de repeticiones de frases los escolares aprenden en la lengua anglosajona los nombres de los animales, así como los colores.

Reconoce que la experiencia ha sido maravillosa porque le gustan “muchísimo los niños” y porque estas sesiones de cuentacuentos son una forma de perder el miedo a hablar inglés en público. “Aunque sea con escolares, porque es algo increíble, pero si cometes algún error en la lectura hasta te corrigen”, confiesa entre risas.

Las intervenciones de los alumnos de la escuela de idiomas cuentan en todo momento con la presencia de la profesora impulsora de esta iniciativa, Elena Vázquez, que ha contado para ello con la colaboración de sus colegas de profesión en el colegio, Paula Monteagudo y Loli Gayo.

“Es una actividad que solemos hacer en el aula y mi sueño era poder llevarlo a la realidad, que los adultos puedan leer a los pequeños en una situación real, de ahí que los cuentacuentos formen parte del proyecto ‘Todo estudiante tiene su voz’, para que todos tengan la oportunidad de practicar la expresión oral, ya que de eso se trata. Lo maravilloso es que podamos hacerlo entre los dos centros”, asegura Elena Vázquez.

Ella transmitió la posibilidad de materializar esta idea a Paula Monteagudo, con la que había coincidido trabajando anteriormente en un colegio. Juntas fueron capaces de impulsar esta serie de cuentacuentos para niños de Infantil y Primaria. “Realmente, empezamos este proyecto en aquel centro, aunque fue a nivel interno, entre clases. Ahora ha surgido la posibilidad de llevarla a cabo también entre adultos y escolares. Ella me comentó la idea de que los alumnos de la escuela de idioma viniesen a contar cuentos a los niños y me pareció estupenda”, indica, por su parte Monteagudo.

Aunque en la Escola de Idiomas de Pontevedra este tipo de lecturas para niños ya se realizan en las clases a nivel interno, esta es la primera vez que se llevan a los centros escolares. Lo que sí tienen en común en todos los casos es que se realizan a modo de juego, rima o canción, tal cual se le leería un cuento a un pequeño.

“Son un vehículo para poder mejorar la entonación, ya que se repiten las mismas estructuras lingüísticas que facilitan el aprendizaje, igual que se haría con un niño, por eso se usan en los niveles más bajos de inglés”, apunta Elena Vázquez.

Aún así, ha tenido tan buena acogida entre los alumnos de la escuela de idiomas que incluso los de cursos superiores también han querido apuntarse para las sesiones con los pequeños, desde los tres a los once años.

Muy buena interacción

Como era de esperar, la presencia de personas nuevas en el aula excita a los niños, pero rápidamente se prestan a colaborar con la lectura, de modo que ellos mismos no dudan en participar cuando hay que identificar a alguno de los personajes de la historia o concluir alguna frase que los lectores adultos inician.

“Les encantan los cuentos, lógicamente, y el hecho de que sean en inglés no les resta emoción, ya que entienden perfectamente”, apuntan las profesoras.

“En la escuela de idiomas se fomenta mucho la lectura y se realizan muchas actividades a lo largo del curso. Muchas veces se dan a conocer en las redes sociales de la escuela, porque hay muchos compañeros que realizan actividades maravillosas y llegan a todo el público que quisiéramos, nos gustaría visibilizar más estas cosas”, confiesa Elena Vázquez.