Trabajadoras del Consorcio de Servizos de Igualdade e Benestar (fórmula jurídica integrada por la Xunta de Galicia, 284 concellos gallegos y cinco mancomunidades) se concentraron ante la residencia de mayores de Campolongo por la presencia del presidente de la Xunta y la conselleira de Política Social, que visitaron este centro público.

La protesta tuvo lugar para pedir que para el proceso de estabilización se les puntúe el tiempo trabajado en el puesto en el Consorcio. “En nuestro caso no es así, nos va a puntuar igual el tiempo trabajado que cualquier otra persona que trabaje en la Administración general. Como no nos escuchan, tuvimos que convocar esta huelga tan dura, que se inició en el mes de septiembre en períodos de 15 días”, aseguraron. “Esta no es una cuestión política, sino una reivindicación laboral y social porque estamos viendo que se van a desmantelar equipos de trabajo en residencias y centros de mayores, escuelas infantiles, oficinas de inclusión… equipos de trabajo que llevan unos 15 años trabajando juntos. En el mejor de los casos si conseguimos una plaza vamos a trabajar donde nos toque. Esto va a ser un intercambio de cromos y eso va a influir en la calidad del servicio a personas vulnerables”, subrayaron, para concluir diciendo que siguen a la espera de una reunión con Alfonso Rueda, que sigue sin recibirles.

"Esta no es una cuestión política, sino una reivindicación laboral y social porque estamos viendo que se van a desmantelar equipos de trabajo que llevan unos 15 años trabajando juntos", se lamentan las trabajadoras

Por su parte, la conselleira de Política Social, Fabiola García, a preguntas de la prensa, transmitió un mensaje de tranquilidad a las trabajadoras y recordó que la normativa estatal obliga a poner en marcha las oposiciones. "Estamos en contacto permanente con todos los trabajadores y a la espera de poder poner en marcha esas oposiciones que son necesarias porque así nos lo exige la normativa estatal. Desde aquí quiero trasladarles esa tranquilidad porque cuando vamos a una residencia, centro de día o escuela infantil que forma parte del Consorcio son los propios usuarios los que nos trasladan que están bien cuidados y bien atendidos. Tenemos la obligación legal de cumplir escrupulosamente lo que nos mandan las distintas normativas y de poder sacar esas plazas", manifestó.