La compleja situación que se vive en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés tanto en Atención Primaria como en Urgencias ha llegado a un punto en el que el gobierno local de ciudad del Lérez considera que debe reaccionar. Así, el ejecutivo llevará al Pleno del lunes por la vía de urgencia una moción en la que exige a la Xunta “la adopción de todas las medidas necesarias para garantizar la cobertura de las plazas vacantes y prestar una atención sanitaria pública digna en el concello de Pontevedra y en toda el Área Sanitaria”. Lo mismo solicitan para las urgencias pediátricas y hospitalarias.

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, fue el encargado de presentar esta moción conjunta de los grupos de gobierno (el BNG y el PSdeG-PSOE) ante el “colapso” las urgencias sanitarias y la atención primaria en los últimos días, con pacientes “deambulando” de un PAC a otro en busca de alguno en el que pudieran ser atendido y traslados de pacientes desde centros de Pontevedra hacia O Salnés o a hospitales privados como el QuirónSalud. “La situación es conocida, todos tenemos experiencias de que aquí no hay consultas de Atención Primaria o te dan cita o no te dan, a la vez que los PAC no tienen personal”.

Lores considera la situación lo suficientemente grave como “para afrontarla con seriedad y por lo tanto queremos que el Pleno se defina y se exija de los responsables de la sanidad pública gallega que se tomen las medidas pertinentes”. Y es que, alertó, que se trata además de un momento en el que la posible falta de personal se suma “al aumento de las infecciones respiratorias víricas o bacterianas”.

“Estamos escuchando excusas” sobre la falta de personal o la cobertura de las plazas, pero lo cierto, según Lores, “es que cada día que pasa es peor que el anterior”, y que un servicio básico y uno de los pilares del estado de bienestar “se está deteriorando hasta niveles desconocidos” hasta ahora.

La inclusión de la moción por la vía de urgencia se aprobó con el voto de socialistas y nacionalistas pero el PP votó en contra.

El portavoz municipal Rafa Domínguez, aclaró que su postura se debe a la negativa del gobierno local a introducir por esta vía múltiples iniciativas del PP anteriores: “O todos iguales o todos distintos”, indicó. Ciñó el sentido del voto a una “cuestión formal”.

En cuanto a la postura del PP respecto a la moción, dejó intuir un posible voto negativo: “Para la defensa de la sanidad pública y del personal sanitario saben que siempre me pongo de su lado”, pero cree que, con esta moción, “se está utilizando la sanidad para obtener un rédito político y eso es grave”. “Usar una situación compleja”, dijo con el objetivo de sacar beneficios políticos “es lamentable, indicó el portavoz del PP.