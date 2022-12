Miles de postales viajeras para los mayores

Los trabajadores de Correos en Pontevedra nunca han acudido tantas veces a la Avenida María Victoria Moreno, número 26, la dirección postal de la residencia de mayores de Campolongo. Los 101 residentes son los destinatarios de las miles de postales de felicitación navideña que ya han llegado a sus manos y que todavía lo siguen haciendo. Ciudadanos de Pontevedra, toda Galicia y numerosos puntos de España han querido felicitarles las fiestas a través del método tradicional del “christmas” de papel. Pero no son los únicos, también hay entre las cartas recibidas numerosas de otros países: Finlandia, Alemania, Suiza, México, Argentina... Todos ellos han respondido al llamamiento que el director de la residencia, Juan José López Peña, realizó hace unos días a un grupo de amigos a través de un grupo de WhatsApp y que se hizo viral llegando a medio mundo.

El resultado se puede comprobar en la propia residencia de la Xunta: miles de sobres, muchos de ellos sin abrir todavía a la espera de la Nochebuena y el día de Navidad, para que estas fechas no pasen desapercibidas entre los usuarios que las celebrarán juntos allí, en Campolongo. Algunos porque ya no tienen familia, otros porque sus allegados han decidido no llevarlos a sus hogares en estos días tan señalados.

“Para vosotros, porque sois lo más importante, porque nos lo habéis dado todo y porque os merecéis miles de besos y abrazos”, asegura Beatriz en su postal.

“Soy Clara, de Vigo. Vivo con dos personas de 91 y 94 años, mi madre y mi tía. Deseamos que paséis unas Navidades muy bonitas en las que recordéis que sois muy queridos y seguí muy vivos”, dice, por su parte Clara, de Vigo.

Son muchísimos los mensajes de cariño enviados, tanto por adultos como por niños, como Blanca, de segundo A del colegio Calasancio de Pontevedra, que no duda en preguntarles en qué trabajaban antes de jubilarse, o Sara, de 12 años, también de la ciudad, que quiere saber qué actividades, juegos o deportes les gustan.

También destacan las familias que han tirado de ingenio. Es el caso de María José, de Alcalá de Henares, que posa con su hermano Andy y su cuñada Karen en una fotografía que han pegado a la postal y en la que no falta su perro, Lucas.

Sorpresa y felicidad

Estos días son los más emocionantes que los residentes de Campolongo han vivido en mucho tiempo. Se suceden las visitas y, sobre todo, la presencia de los medios de comunicación es continua. Ellos colaboran felices y muestran los sobres recibidos y se prestan a posar para las cámaras.

El director, Juan José López Peña, se muestra sorprendido y desbordado por la respuesta de su mensaje en el que pedía a sus amigos “que lleguen miles cartas dirigidas a los residentes; con mil me basta”. Su sueño se hizo realidad y a día de ayer ya iban alrededor de 2.000. Felicidad absoluta.

“Nosotros somos una gota nada más. Hay muchas residencias, centros sociales, de la tercera edad, clubes... donde hay gente mayor" Juan José López Peña - Director de la residencia de Campolongo

Reconoce que le encantaría que algunas de estas felicitaciones navideñas llegasen también a otras residencias de España. “Esto nunca fue algo preparado. No tenemos la intención de ser el foco de nada, solo quería llamar un poco la atención sobre la necesidad de que no nos olvidemos de que lo de ayer es tan importante como lo de mañana. Siempre digo que la vida es una trenza que se hace con el ayer, el hoy y el mañana”, manifiesta.

“Nosotros somos una gota nada más. Hay muchas residencias, centros sociales, de la tercera edad, clubes... donde hay gente mayor. Lo que necesitamos es que los reincorporemos de nuevo a la sociedad, porque son igual de importantes, o incluso más, que el resto”, señala.

Tras este aluvión de cariño, la idea desde la residencia de Campolongo es dar respuesta a todas las cartas recibidas, así como abrir sus puertas a colegios o grupos de personas que quieran visitarlos, “porque aquí estamos abiertos durante todo el año”, concluye su director.