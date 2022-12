O Palacete de Besada, na parroquia de San Salvador, acollerá este xoves, ás 18.30 horas, o terceiro encontro das Xornadas en Común, organizadas pola Concellería de Participación Veciñal, Transparencia de Espazos Cidadáns, que dirixe a tenente de alcalde, Silvia Díaz. Logo do éxito das convocatorias previas, celebradas en xullo de 2021, na Casa dos Guardeses, e febreiro deste ano, no Centro Cultural Xaime Illa de Raxó, chega esta cita, para a que foron convocados os 68 colectivos que a día de hoxe forman parte do Rexistro Municipal de Asociacións.

Este encontro impúlsase para acadar diferentes obxectivos. Tal e como explica a edil do goberno local, “prestaremos asesoramento para a realización da actualización anual do Rexistro, a través da Sede Electrónica do Concello”. Ademais, lanzarase unha enquisa, á que se poderá acceder a través dun código QR, que servirá para perfilar a planificación de actuacións e melloras a acometer ao longo do vindeiro ano. Mediante este documento “queremos coñecer e ter en conta as suxestións e propostas que nos fagan as asociacións, desde que melloras entenden necesarias dentro da Rede de Espazos Municipais (REM) ata o deseño das accións a desenvolver para potenciar a participación e o tecido asociativo”, sinala a tenente de alcalde, ao mesmo tempo que tamén incide en que a través desta enquisa anímase aos colectivos a que acheguen propostas sobre programación de actividades.