“El cuidado del animal siempre está por encima de la imagen, ese es mi mensaje”

La fotógrafa sanxenxina Cristina Abilleira, afincada en Poio, ha participado en el XXX Congreso de la Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza (AEFONA) en Santiago de Compostela, en donde ha ofrecido la charla “Fotografía de fauna salvaje: sentimientos en imágenes”. En su intervención explicó sus métodos a la hora de tomar imágenes de animales en sus hábitats, incidiendo especialmente en el respeto tanto a las especies como a su entorno natural. En redes sociales se la puede seguir como Cristina Abilleira Fotografía, en Facebook, y como cristinaabilleira, en Instagram. Además tiene un blog: cristinaabilleira.com.

– ¿Qué ha representado para usted participar en este congreso?

– Para mí ha sido muy importante que contasen conmigo porque no deja de ser una asociación que lleva treinta años y tiene el código ético de respeto por la naturaleza. En mi caso, el cuidado del animal siempre está por encima de la imagen. Mi fotografía es así y es lo que yo transmito y mi mensaje.

– Un mensaje ligado al amor por los animales...

– Sí. Yo no puedo entender la fotografía de fauna de otra manera. Sí me he dado cuenta de que para mucha gente el animal adquiere un carácter más de producto. Hay condiciones en las que se puede llegar a la manipulación para conseguir que ese animal se pueda fotografiar. Yo prefiero no fotografiar a una especie si eso implica intervenir. No existe el impacto cero, obviamente, porque ya te estás metiendo en su terreno, pero si puedo llegar a un sitio, taparme con unas mantas y estar horas y horas esperando a ver si pasa y no tocar ni una rama aunque finalmente no lo llegue a ver, mucho mejor.

– Esto condicionará incluso los trabajos que le puedan encargar.

– El trabajo que elijo tiene que estar supeditado a lo que es mi conciencia. Cada uno trabaja en función de cómo es. Cada ejemplar es único. Me he encontrado zorros que con el solo clic de la cámara ya no los ves y otros que han estado casi pegados. Depende de muchos factores. Yo improviso para la fotografía en función de lo que me encuentro. Si el animal está con crías no me meto y si está cerca de una carretera tampoco, y lo mismo con un acantilado. Me preocupo muchísimo, ya me lo dicen mis compañeros, que soy sobreprotectora en ese aspecto. No lo puedo evitar. Cada año que pasa incorporo un punto a mi forma de ser. Evolucionas y aprendes de lo que vas viendo.

– Lleva diez años fotografiando fauna salvaje, ¿cómo comenzó?

– Yo estudié Publicidad y Relaciones Públicas y hacía fotografía analógica de lo que me pedían en los proyectos. Por aquel entonces trabajaba de peón forestal. Con el paso de los años, y tras conseguir ahorrar, me pude permitir mi primera cámara digital y estudiar de nuevo en este ámbito, porque era muy distinto, esta nueva tecnología era un mundo nuevo para mí. En un momento dado en el que me vi con tiempo porque estaba en el paro empecé a moverme con mi pareja por ahí en el coche. Ya teníamos una niña y mi marido tenía que cuidarla mientras yo estaba horas en los sitios. Después dimos el paso a la furgoneta y fue más fácil. A partir de entonces pudimos planificar todo más y empezamos a hacer viajes a Noruega. Nos la recorrimos entera, quitando el tiempo de la pandemia.

– ¿Sabía de antemano qué animales iba a fotografiar?

– No puedes planificar eso en concreto, pero sí sabes qué fauna te puedes encontrar. En concreto, me gustaba mucho el buey almizclero y ya sabía por dónde podía estar. Siempre tienes oportunidades si te mueves.

– De entre la gran y maravillosa variedad que ofrece la naturaleza, tendrá alguna especie favorita...

– El lince ibérico. Ha sido el animal emblemático para mí, de moverme y de sacarme de mi caparazón, porque siempre quise verlo y fotografiarlo. Los felinos es lo más salvaje, indomable... Son tan bonitos, elegantes... Ha sido mucho tiempo dedicado a dar paseos, a moverme por la zona. También muchos viajes de semanas y semanas y no ver nada. Porque la gente ve tu trabajo, pero en un año a lo mejor hemos ido cinco o seis veces a Andalucía y solamente has visto el lince tres y de ellas, solo has podido fotografiarlo dos.

– ¿Qué le aportan estas experiencias?

– Para mí es muy terapéutico. Así como otras personas se van a un spa, yo puedo estar perdida en el monte, congelada, esperando a que aparezca un animal. Eso me relaja, me da tranquilidad.

– Con tanto viaje, ¿dónde vive habitualmente?

– Vivo en Poio, pero me crié en Sanxenxo.

– ¿Cuántos viajes hace al año?

– Pues a lo mejor unas cinco o seis escapadas, realmente. Viajes grandes, uno al año. Muchas de las escapadas son al Sur a ver al lince.

– ¿Cuál es su lugar favorito?

– Por especie, Andalucía, porque es donde puedo ver al lince. Pero si pienso en la paz, tranquilidad y en la variedad, Noruega, viajes más largos...

– ¿Se puede vivir de la fotografía profesional de fauna salvaje?

– No. Yo al menos no. Me da para pagar autónomos a veces. Vas tirando. Ya no es un problema solo de la fotografía de fauna, sino que toda la fotografía en sí. O ya tienes un bagaje de estar trabajando para agencias concretas... Tienes que compaginarlo con otra profesión. Ojalá pudiese vivir solo de esto, pero por ahora para mí es complicado. No lo descarto, eso sí.