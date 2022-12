La comarca se moviliza contra el “expolio eólico” y por un modelo energético sostenible

El franquismo destruyó numerosos ríos gallegos, y un nuevo expolio energético “va a por las tierras, montes y hasta por el mar, mientras que la pobreza energética aumenta y comarcas enteras van camino de la desertización social e industrial”. Es uno de los mensajes que lanzaron ayer, en el Día Mundial de las Montañas, decenas de vecinos de la comarca que se sumaron a la concentración contra el actual modelo de energía eólica en el país.

“Eólica sí, pero non así” fue el lema más coreado, con “Nón ao parque no Castrove”, la instalación que más amenaza la comarca y de la que los vecinos no saben “nada más desde que presentamos cientos y cientos de alegaciones” contra el proyecto sin obtener respuesta ni de la empresa instaladora o la Xunta, señala Mercedes Carramal, portavoz de la plataforma contra el parque eólico.

Ésta fue una de las encargadas de leer el manifiesto de los convocantes (los colectivos Non ao Parque Eólico no Castrove, Asociación Pola Defensa da Ría, Vaipolorrío, Adega-Pontevedra, Federación Ecoloxista Galega, Asociación Cultural O Quilombo, Colectivo Capitán Gosende y Ecoloxistas en Acción Rías Baixas), en el que lamentaron que “las montañas gallegas son las principales víctimas de la plaga eólica que vivimos al constituir los lugares preferidos por las promotoras para colocar sus megaproyectos eólicos, al servicio exclusivo del oligopolio eléctrico, despojándolas prácticamente de todos sus valores y funciones de carácter ambiental, paisajístico, cultural y socieconómico”.

Recordaron que las eléctricas han triplicado beneficios y que el precio de la luz “sufre la mayor escalada en la historia. Se demuestra así, añadieron, la falsedad de que a más parques eólicos más barata será la factura

Las entidades participantes recordaron el gran valor de las montañas para el abastecimiento del agua, control de la erosión, regulación atmosférica, a mayores de reserva de nuestro patrimonio cultural y hábitats de alto valor natural. Con ello, “son también hogar y medio de vida de una buena parte de la población gallega”, recordaron, “a menudo olvidada y especialmente indefensa ante el aplastamiento de las empresas especuladoras de la energía que, además, cuentan con la connivencia de las administraciones públicas”.

Los asistentes, entre los que se encontraban los alcaldes de Pontevedra y Poio, Miguel Fernández Lores y Luciano Sobral, denunciaron que los mas de 300 proyectos de energía eólica y 7 de nuevas hidroeléctricas en tramitación en Galicia, sumadas a sus líneas de evacuación y otras infraestructuras asociadas (como las pistas para trasladar las gigantescas palas) ponen en riesgo “la supervivencia del rural gallego y el equilibrio ecológico del país”.

Insistieron en que estos nuevos proyectos devalúan las economías locales, perjudican la calidad de vida de las personas “y degradan a las comunidades que vivimos en el rural”.

Los asistentes defienden un modelo eólico que mantenga en el dominio público la propiedad del viento. Frente a los objetivos lucrativos de las grandes multinacionales, abogaron por medidas como las comunidades energéticas locales

Frente a este modelo, defendieron la importancia de luchar por otros que protejan la naturaleza, el único modo de garantizar la supervivencia frente al calentamiento climático, y aumentar la resiliencia de los ecosistemas. “Defendemos un modelo energético compatible con nuestra soberanía alimentaria, con la explotación racional de la pesca, el campo y la diversidad de los usos del monte, que contribuya a fijar población”, leyó Antón Masa, de Defensa da Ría.

Éste hizo hincapié en la importancia de apostar por un modelo eólico que mantenga en el dominio público la propiedad del viento y que otorgue derechos de explotación a través de concesiones administrativas. Frente a los objetivos lucrativos de las grandes multinacionales, los asistentes abogaron por fomentar medidas como el autoconsumo y las comunidades energéticas locales, el transporte público no contaminante, la movilidad sostenible y el aislamiento térmico.