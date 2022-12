La situación en Urgencias en el Hospital Montecelo de Pontevedra empeoró de forma significativa el pasado fin de semana hasta el punto en que a día de hoy lunes hay 40 pacientes pendientes de una cama para ingresar y muchos otros han tenido que ser desviados al resto de hospitales del área: Provincial, el de O Salnés en Vilagarcía e incluso el privado QuirónSalud, con el que el Sergas mantiene un convenio.

El gerente del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, José Flores, aseguró en un comunicado que se han puesto a disposición de todos los pacientes "los tres hospitales con los que contamos en el área: Montecelo, Provincial y de O Salnés". Debido a la elevada afluencia de enfermos a Montecelo, "en algún momento algún paciente fue derivado al de O Salnés". Asimismo, añadió que también se han producido desvíos al QuirónSalud, "por ocupación de las camas de los hospitales" públicos. "Esta es la forma de proceder y de tratar la derivación de pacientes, que acaban ingresados en los hospitales en los que se les puedan ofrecer las mejores garantías y cuidados siempre dentro de la red de hospitales gallegos", resumió Flores.

En cualquier caso, desde el BNG, Montse Prado, portavoz de Sanidade, recordó que "el BNG lleva meses denunciando a situación límite del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, convertida en el kilómetro cero del desastre sanitario consecuencia de 13 años de recortes continuados por parte del PP".

"Hoy tenemos que denunciar que es de auténtica alarma: con alrededor de 40 pacientes pendientes de ingreso, sin camas ni camillas, realizándose traslados al Hospital do Salnés o al Quirón. Al 061 se les ha comunicado que los pacientes de Sanxenxo, O Grove, Portas, Caldas, Cuntis, Moraña, Meis y Meaño sean enviados directamente a Urgencias de O Salnés, en lugar de a Montecelo. El TAC del Hospital do Salnés está averiado y es evidente que hay una falta absoluta de previsión, de no planificación y no anticipación", se lamentó en un comunicado enviado a los medios de comunicación.

"Por eso exigimos al PP que haga público de una vez por todas cuál es el plan de contingencia ante esta situación, que ya se ve veía venir desde hace semanas y cuál es el número de profesionales que contrataron para reforzar los servicios, por cuánto tiempo, tipo de contratos y qué aumento de recursos hay para anticiparse a esta situación. Exigimos que dejen de maltratar al personal, que dejen de exigirles sobreesfuerzo tras sobreesfuerzo y que se garantice una atención sanitaria digna a la población. Que de una vez por todos se tomen medidas para dejar de poner en riesgo la salud y la vida de las más de 300.000 personas del área sanitaria", concluyó la nacionalista.