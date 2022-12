El futuro del Complejo Deportivo Rías do Sur y el deporte de agua en Pontevedra se pone hoy sobre la mesa con la reunión prevista a tres bandas entre la Fundación Rías do Sur, el Concello y los clubes Galaico Sincro y Club Natación Galaico, usuarios de las instalaciones, que siguen a la busca de alternativas viables después del anuncio de cierre de los propietarios a finales de año, al no poder hacer frente a sus costes.