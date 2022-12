La Navidad reactiva a los ciberdelincuentes en una provincia que suma 24 denuncias cada día

El “bum” del comercio electrónico vivido sobre todo a raíz de la pandemia provoca que, al igual que en las zonas comerciales se reactivan los carteristas para aprovecharse de las grandes aglomeraciones, también los ciberdelincuentes se encuentren en la Navidades con una época propicia para llevar a cabo sus estafas a través de la red.

Es por ello que, si bien es preciso seguir los consejos policiales para evitar ser víctima de un timo en internet todo el año, a lo largo de estas semanas se prevé un incremento del número de anuncios, ofertas o comunicaciones que pueden esconder detrás una trampa que nos lleve a ser víctima de un ciberdelincuente.

El crecimiento de los ilícitos penales cometidos utilizando las nuevas tecnologías no ha dejado de crecer en Pontevedra y las estadísticas demuestran que se han disparado tras la pandemia, precisamente por ese paso al comercio electrónico que muchos consumidores dieron de manera definitiva debido a la crisis sanitaria. Así, por ejemplo, en la provincia de Pontevedra se registraban en 2019 un total de 3.869 denuncias por asuntos relacionados con ciberdelitos. Si bien es cierto que no todas son estafas, en base a los datos registrados por ejemplo por la Fiscalía de Pontevedra se calcula que en torno a 9 de cada diez sí son engaños vinculados con delitos contra el patrimonio.

En 2020 la cifra ya subió hasta los 5.312 y en 2021 se cerró con un total de 8.743 denuncias por ciberdelitos en toda la provincia, es decir, un 125% más en solo dos años. Cada día se presenta en las comisarías de la Policía Nacional o puestos de la Guardia Civil de Pontevedra una media de 24 denuncias, el 91% por estafas.

De hecho, esta tendencia ha provocado que Pontevedra fuese escalando posiciones progresivamente en el ranking de provincias con más denuncias por este tipo de delitos. Pasó de ser la decimonovena en 2019, a la decimoséptima en 2020 y el año pasado ya se situó en el noveno puesto en cuanto a número de infracciones.

Es por ello que los expertos en fraudes y estafas cibernéticas de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional avisan de que los ciberdelincuentes aprovechan estas épocas como la Navidad o el reciente “Black Friday” para aumentar su actividad.

Pautas de conducta

Los especialistas de la Policía Nacional de Pontevedra proponen varias pautas que sirven como protección a la hora de realizar cualquier tipo de transacción.

Sentido común.

No se debe introducir el número de tarjeta en páginas web de dudosa confianza. Explican que el “sentido común” es fundamental y en caso de duda es mejor nunca realizar la transacción.

Icono del candado.

Hay que asegurarse que el sitio sea seguro. Comprobar que aparece el icono de un candado en la barra de direcciones del navegador es una de las fórmulas. Tampoco se recomienda acceder a las webs a través de enlaces.

Verificar cargos.

Es importante chequear regularmente los cargos recibidos en su cuenta bancaria para detectar cuanto antes un posible fraude o una clonación de la tarjeta de crédito si se observan compras que no se corresponden con las que se han realizado.

Plataformas intermedias de pago.

Otra opción es el uso de tarjetas prepago o con saldo reducido para realizar este tipo de operaciones en la red.

Doble comprobación.

El riesgo de ser víctima de una ciberestafa también se reduce de manera considerable si se establece un sistema de doble comprobación a la hora de realizar la compra. Normalmente los servicios de banca electrónica disponen de estos métodos que remiten al móvil un código o una tarjeta de coordenadas que el titular de la cuenta deberá verificar para realizar el pago.

Conservar tickets y documentación.

La Policía Nacional también recomienda conservar siempre cualquier ticket, recibos, correos electrónicos, o justificante de la operación o transacción para poder realizar las correspondientes reclamaciones en caso de productos defectuosos o poder llegar hasta los estafadores en el caso de que se trate de un engaño.

Desconfiar de ofertas y chollos y verificar al vendedor.

En el caso de compras a través de internet, especialmente a través de páginas de segunda mano, es importante verificar si el vendedor está realmente en poder del artículo y es quien dice ser. Es también aconsejable desconfiar de ofertas, proposiciones y chollos que ofrezca cualquier desconocido en la red, ya que a veces son utilizadas como “gancho”. Si se observa algún “chollo”, se debe indagar sobre él, analizando si hay opiniones de otros compradores, por ejemplo, o usando el buscador para comprobar si hay otras víctimas de estafa por el mismo producto.

Sitios de confianza.

Los estafadores están llegando a clonar las páginas de sitios de ventas o incluso entidades bancarias, así que hay que ser muy prudente a la hora de introducir datos bancarios o de la tarjeta de crédito en sitios que no son de total confianza. Los bancos tampoco pedirán este tipo de datos a través de correo electrónico. Si recibe algún email solicitando esta información es muy probable que se trate de un intento de “phising”. Antes, póngase en contacto con su entidad bancaria. Tampoco se deben rellenar formularios dudosos.

Ojo a los SMS.

Se debe desconfiar también de los SMS y otros mensajes que lleguen de remitentes desconocidos y sin requerimiento del consumidor.

Apenas un 12% de los casos llegan al juzgado Aunque el porcentaje de esclarecimiento de estos delitos es cada vez mayor, la diferencia entre el número de denuncias que se presentan ante la Policía o la Guardia Civil y el número de actuaciones que se incoan en los juzgados por delitos telemáticos es inmensa. Frente a las 8.743 denuncias que se registraron ante las Fuerzas de Seguridad, apenas se incoaron un total de 1.048 asuntos en los juzgados, tal y como se recoge en la memoria de la Fiscalía de este año. ¿Por qué difieren tanto los datos del Ministerio Público de los de Interior? La legislación establece que no se trasladen al juzgado aquellos delitos sin autor conocido salvo algunas de las tipologías más graves, de ahí que se queden en Comisaría.

Ocho meses de cárcel a una “mula” por una estafa en la venta de piezas de automóviles

Cada vez son más las sentencias condenatorias por estafas cometidas a través de medios telemáticos. Son habituales aquellas en las que se producen ventas de artículos de segunda mano que nunca llegan a ser entregado. Es el caso de un pontevedrés que compró a través de una página web bastante conocida de artículos de ocasión unos asientos para coche por 601 euros. Aunque no se pudo probar que el acusado fuera quien llevó a cabo la estafa, sí que quedó claro que participó en la misma al facilitar su número de cuenta para recibir el dinero y que esto se hizo con su consentimiento, sabedor que desde el primer momento no había intención de entregar al comprador los asientos de coche vendidos. Es decir, lo que se conoce en el argot policial como una “mula” de los estafadores. Se le imponen ocho meses de cárcel por estafa. Sin embargo, en otra sentencia en este caso de la Sección Cuarta de la Audiencia, se absuelve a una mujer que había sido acusada también de abrir una cuenta para recibir dinero de este tipo de estafas (esta vez por la compra de una PlayStation) al no quedar probado que conociese el origen ilícito del dinero de estas operaciones.