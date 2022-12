Jugar para crecer

No jugamos (o jugábamos) para aprender, pero jugar nos hizo aprender: a experimentar, a imaginar, a expresar o a soportar con mejor o peor ánimo la derrota. Los juegos, decía Albert Einstein, son “la forma más elevada de la investigación,” un divertido laboratorio sobre la vida que en vacaciones se hace más evidente.

Es lo que explica que las jugueterías de la ciudad vivan estos días sus momentos más ajetreados del año. En A Balea das Cores, en la calle Virgen del Camino, numerosos clientes hacen cola mientras que Almudena López, una de las tres socias al frente de la tienda, explica que también abrirán hoy. “En esta época de Navidad solemos abrir domingo para facilitar las compras a los clientes que durante la semana no se pueden acercar”, señala la profesional, una de las que se felicita por el incremento de las ventas.

“Por fin hemos empezado diciembre con más clientes, más ventas, sobre todo por las mañanas están viniendo mucho a comprar”, señala en este punto.

Los padres realizan el grueso de las compras y “suelen venir pidiendo juguete educativo” y también productos que estimulen a los bebés y vinculados a la pedagogía Montessori. Son juguetes que incorporan sonidos, colores vivos y también texturas diferentes a fin de que los más pequeños puedan explorar el oído, la vista y el tacto.

También Mari Carmen Argibay, responsable de Camikame, en la esquina de las calles Peregrina y García Camba, vive estos días jornadas intensas de trabajo. En su caso el público mayoritario son niños y adolescentes en busca de los populares Funkos, los muñecos pop, pero no faltan los entusiastas del merchandising de conocidas series y películas.

“Aquí ya viene directamente a buscar” ese tipo de productos, indica la propietaria, “pero se sorprenden al ver ese tipo de productos, como camisetas, que no esperaban”.

Es una de las profesionales del comercio local que constata el repunte de ventas.

Las cocinitas, los juegos de mesa inspirados en Star Wars, los de estructuras o muñecas clásicas como la Barbie o la Nancy (por ejemplo en nuevas versiones que permiten cambiar el color del pelo con solo apretar un botón), son algunos de los juguetes que están de moda en este 2022.

En general, de nuevo estas Navidades triunfarán los videojuegos de moda (desde Ni No Kuni o Stumble Guys para Android, a Elden Ring o God of War para PS4, entre cientos de opciones), pero numerosos padres optan por propuestas alejadas de las pantallas que fomenten un crecimiento físico y mental más saludable.

Es el caso de los clientes de Eurekakids, en la calle García Camba. “Sobre todo nos piden juegos de experimentos y relacionados con el espacio, como proyectores de estrellas o que enseñan el sistema solar”, señala Ainoa García.

En los juguetes educativos no existe el fenómeno del producto de moda. “No es comprar lo que sale en la tele, que es lo que se suele pedir”, reconoce la vendedora. Así, los padres buscan productos “que les hagan pensar, y no el que no tenga otra utilidad más que tocarlo o mirar para él”.

En los hogares que apuestan por esta visión en las noches de Papá Noel o Reyes no faltan los libros. En Aviones de Papel, ubicada en la calle Andrés Mellado y especializada en literatura infantil, “sobre todo piden ejemplares de colecciones que están muy de moda en estos momentos, como Futbolísimos o de Las Ratitas, así como libros de detectives”, señala Marina Couto.

Entre los regalos más especiales, los libros pop up “con más ilustraciones y vistosos, la típica edición de El Principio en desplegable para una ocasión más especial. En general hay colecciones que tienen mucha rotación y que se demandan más”. Y al contemplar los juguetes y los libros, el grueso de los padres piensa con nostalgia que deberíamos jugar, o al menos conservar ese espíritu, toda nuestra vida.

"Vendemos muchísimos patinetes para una ciudad peatonal"

“Vendemos muchísimos patinetes”, explica, de Eurekakids, “porque como Pontevedra es una ciudad peatonal se presta mucho a utilizar este tipo de artículos”. Especialmente, los padres valoran en estos regalos que fomenten la autonomía, las habilidades físicas y la fortaleza de los más pequeños de la casa.

"A la librería nos están viviendo muchos abuelos"

“A la librería nos están viviendo muchos abuelos”, explican desde Aviones de Papel, especializada en literatura infantil, “los padres alguno ha venido, pero los abuelos están siendo más previsores”. La profesional constata que “los niños son grandes lectores, sobre todo las niñas cuando llegan a preadolescentes, pero en general leen muchísimo”.

"Los muñecos Funkos los compran adolescentes y adultos" Los adolescentes son los que más preguntan en Camikame, donde triunfan los muñecos pop Funkos. “Llevan tiempo de moda y nos los compran mucho, adolescentes y adultos”, señala la responsable de esta tienda ubicada en la esquina de las calles García Camba y Peregrina. Otro de los regalos favoritos para estas edades, las camisetas y sudaderas. Con los niños y adolescentes, también piden los Funkos coleccionistas, “gente mayor que les gustan mucho”.