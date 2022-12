La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra acaba de confirmar el fallo emitido este mismo año por el juzgado de lo Penal 3 en la que se condena a un hombre por un delito continuado de extorsión. El acusado, entre mayo y junio de 2020 estuvo reclamando de forma continuada y cada vez “más alterada, así como agresiva”, una supuesta deuda de 3.000 euros cuyo origen o naturaleza se desconoce. Afirmaba el acusado que se dedicaba al cobro de deudas a terceros.

Estas reclamaciones se tornaron en amenazas en las que el acusado, tanto por teléfono como de viva voz, aseguró a la víctima que acabaría por hacer daño a su familia, concretamente a su mujer e hija, si este no le hacía entrega de los citados tres mil euros. También insistía el acusado en que no tenía “miedo a la Guardia Civil, cuyos agentes pudo haber matado en su día y no lo hizo”, así como tampoco “a los jueces”. Insistió en que si no le entregaba el dinero “se las iba a ver con él”.

Finalmente, la víctima optó por entregar a través de una tercera persona un sobre con 1.500 euros que dejó en un bar de Caldas para que lo recogiese el acusado. Sin embargo, tras esta entrega, el procesado siguió reclamando los otros 1.500 a esta persona que decidió finalmente denunciar los hechos ante la Guardia Civil.

El acusado recurrió la condena en primera instancia ante la Audiencia Provincial, pero la sección segunda no ha hecho más que confirmar la pena impuesta que también establece una orden de alejamiento y comunicación por espacio de cuatro años. El fallo puede ser recurrido ante el Supremo.