A través de la plataforma coordinadora Eólica Así Non, hoy se celebrarán protestas en toda Galicia contra el actual modelo eólico y en defensa de las montañas. En Pontevedra tendrá lugar a las 12 horas en la plaza de A Peregrina y entre los convocantes están Non ao parque eólico do Castrove, APDR, Vaipolorío, Adega-Pontevedra, Federación Ecoloxista Galega, Asociación Cultural O Quilombo, Colectivo Capitán Gosende y Ecoloxistas en Acción Rías Baixas. Protestarán contra lo que llaman “colonización energética” por las eléctricas.