Una exposición para redescubrir la ciudad

Más de 350 fotos, 25 pinturas, películas, esculturas… “Nunca se ha hecho una exposición tan grande y completa” sobre la Boa Vila, resumió el alcalde, sobre “A cidade é a pegada”, la muestra que abrirá sus puertas el próximo día 15 en el Pazo da Cultura y que busca reflejar los modos en que Pontevedra deja huella en la vida de sus habitantes.

La exposición será inaugurada a las 19 horas y con anterioridad a su apertura al público se celebrará un recital de la actriz Charo López con textos de la trilogía “Los gozos y las sombras” de Torrente Ballester. La intérprete fue la protagonista de la serie del mismo nombre grabada en Pontevedra, entre otros escenarios, y ejercerá de maestra de ceremonias en la bienvenida a “A cidade é pegada”, que podrá visitarse hasta el 22 de marzo e incluirá visitas guiadas para escolares y el público en general a partir del mes de enero.

El edificio de Michelena 30 fue escenario en la mañana de este viernes de la presentación del cartel de la exposición, diseñado por Patricia Dopico. Con la autora, acompañaron al regidor en el debut la concejala de Cultura, Carme Fouces, el comisario de la exposición, Alfredo Olmedo, el fotógrafo Fernando Suárez (que captó las imágenes de los dos niños que protagonizan el cartel y es subcomisario del apartado de Infancia), y el archivero municipal, Rodrigo Silva.

Éste fue uno de los principales artífices de una de las sorpresas que depara la muestra, los planos originales del puente de O Burgo, cedidos por la Axencia Galega de Infraestructuras. Asimismo, el público podrá disfrutar de un herbario con medio centenar de plantas, una instalación que imbrica “dos imágenes de Fernando Suárez y dibujos del Museo”, avanzó el comisario sobre esta propuesta que “nos aleja de los documentos de laboratorio y lo arroja a un ámbito más poético”.

Alfredo Olmedo destacó que la exposición “no pretende ser canónica o definitiva sobre la ciudad sino muy visual. No es un proyecto para recoger datos sino para sumergirse en la experiencia”. Al comisario le gustaría que el púbico “volviera a los mismos sitios” que recoge la muestra, “desde una perspectiva nueva”.

Por su parte, la concejala de Cultura incidió en que la exposición ha supuesto un año de intenso trabajo, para obtener un resultado “innovador, diferente e interesante”.

El alcalde expresó su agradecimiento a las numerosas entidades que han cedido materiales para la exposición, caso del archivo de Diario de Pontevedra, el Museo, Afundación, la Xunta, el IES Valle Inclán (que presta los bustos de Vincenti y Manuel Quiroga), la Once, el fotógrafo Rafa Fariña y el Club Naval de Piragüismo.

La imagen cinematográfica, la mirada de la infancia, el río Lérez, tan presente en la exposición, y los puentes son algunos de los elementos del cartel.

“Hay una mirada que recorre toda la exposición, la de los niños, de una forma muy atemporal, en blanco y negro, podrían haber sido de hace 50 años”, explicó Fernando Suárez. Éste ha retratado “niños que juegan en la calle, que viven en la ciudad, no cobra, no son modelos” y han estado “encantados” de posar para el objetivo. “Fueron maravillosos, me han enseñado a jugar”, subrayó el fotógrafo, que agradeció “la generosidad” de la infancia de la Boa Vila.