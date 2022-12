A Deputación celebra o vindeiro luns o primeiro Congreso sobre Prevención, Modelo Forestal e Usos do Solo, unha actividade que se enmarca dentro das accións do proxecto Interlumes de defensa contra incendios forestais na fronteira Hispano-Lusa, financiado nun 75% con fondos FEDER a través do Programa de Cooperación Interreg V a España-Portugal 2014-2020.

A Administración provincial pontevedresa é un dos socios deste programa, coordinado pola Dirección Xeral de Defensa do Monte, xunto coa Junta de Castilla y León, e a de Extremadura, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteçao Civil de Portugal e as deputacións de Ourense, Salamanca e Zamora.