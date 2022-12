25 años con el patrimonio marítimo

El 8 de diciembre de 1997 nacía la asociación Amigos da Dorna, en Portonovo, para defender y recuperar las embarcaciones tradicionales. Ayer jueves se cumplieron 25 años de esta fundación, y el colectivo lo ha celebrado con la reciente decisión de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de incluir cinco de sus barcos en el Inventario de Embarcaciones Tradicionais e Barcos Históricos de Galicia, integrado en el Censo de Patrimonio Cultural de la comunidad. Se trata de la dorna nai “Surfeira”, la dorna xeiteira “Jatiña”, la dorna de media construcción “Praia da Panadeira” y las dornas polbeiras “Bicoca” y “Coninha”, todas ellas con base en esta localidad de Sanxenxo.

La celebración oficial de estas Bodas de Plata se aplaza al próximo año, pero el colectivo quiere aprovechar esta declaración oficial para mejorar sus relaciones con Portos de Galicia, entidad con la que mantiene diferencias desde hace años por las dificultades para disponer de unos puntos de amarre. De hecho, a día de hoy, Amigos da D orna se ve obligada a fondear sus embarcaciones fuera de la dársena de Portonovo o incluso tenerlas en seco, ante la negativa de Portos a renovar la autorización provisional con la que contaban hasta hace unos meses.

Tras 25 años de andadura y de defensa del patrimonio marítimo, el colectivo tiene programada para el próximo miércoles una reunión con Portos para resolver este asunto. “Hasta ahora, la entidad alegaba que no podía dar trato preferente a estas embarcaciones históricas porque no estaban reconocidas como tales. Ahora ya tienen esa consideración, por lo que deben ofrecer una solución, no solo permitiendo los amarres (en el puerto deportivo de Portonovo), sino también con la aplicación de bonificaciones en las tasas”, explicaba ayer Alejandro Piñeiro, vicepresidente de Amigos da Dorna.

Los cinco barcos incluidos ahora en el inventario gallego no son todas los que custodia el colectivo, pero sí los que disponen de su documentación en regla. Además, tienen dos piezas más, aún sin legalizar, y los integrantes de la asociación poseen varias más, a título particular, todo ello para mantener viva su “apuesta por la recuperación y uso de las embarcaciones tradicionales de Portonovo y con ellas brindar la oportunidad a toda la sociedad de disfrutar de un bien patrimonial vivo, que es respetuoso con el entorno y también saludable”.