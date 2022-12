Portos plantea hasta diez ubicaciones posibles para verter los materiales de dragado de la ría

Técnicos de Portos de Galicia han iniciado una ronda de contactos con cofradías de la provincia de A Coruña para abordar la propuesta que hará Galicia para los puntos de vertido de áridos de los dragados portuarios. Fuentes solventes indican que los funcionarios de la Xunta disponen de una relación preliminar de diez posibles ubicaciones, que son las que se le están dando al sector.

Estas posibles ubicaciones se reparten por todo el litoral gallego, y hay cinco puntos en la costa de la provincia de Pontevedra. No obstante, el proceso acaba de empezar y Portos no ha realizado todavía un primer cribado de las alternativas. Es más, no existe un calendario concreto de reuniones con todos los pósitos. Todo apunta, por tanto, a que el proceso aún se dilatará bastante en el tiempo.

A finales del mes de junio, la Consellería do Mar celebró una reunión telemática con las cofradías y organizaciones profesionales para avanzarles unas líneas maestras de su propuesta para los puntos de vertido, pero desde entonces apenas se han producido novedades en el estudio de las alternativas.

En abril de 2021, el Ministerio para la Transición Ecológica ordenó la clausura del punto de vertido que se estaba utilizando desde 1998 en las inmediaciones de la isla de Sálvora. Esta decisión ha provocado el bloqueo de infinidad de obras en los puertos pesqueros y comerciales de Galicia.

Fuentes del sector revelan que en las primeras reuniones presenciales se está planteando la conveniencia de que los nuevos puntos estén más apartados de la costa, y que haya uno para cada zona marítima, para de este modo evitar grandes desplazamientos.

Puesto que los puntos de vertido de los materiales de dragado tiene que aprobarlos el Gobierno central, la Xunta quiere remitir una propuesta bien masticada y con consenso, pues de este modo confía en tener más posibilidades de que salga adelante.

La clausura del punto de Sálvora impide la realización de varios proyectos de limpieza y ampliación de calado en los puertos gallegos, tanto en los de Interés General, como los de Vilagarcía o Marín, como en los pesqueros. Entre estos, se encuentran afectados los de Cambados, O Grove y A Illa. En la parte norte de la ría de Arousa, Rianxo ya solicitó la limpieza de la dársena en 2020. Y en la vecina ría de Pontevedra también llevan tiempo esperando por dragados en Combarro y Moaña, y urgen la retirada de sedimentos del canal del Lérez.

En el caso del Puerto de Vilagarcía, tienen en el cajón la retirada de 85.000 metros cúbicos de sedimentos en el canal de entrada y en sus dársenas, lo que les permitiría atracar embarcaciones de mayor tonelaje.

Tras el cierre del punto de Sálvora, el Gobierno central emplazó a la Consellería do Mar a buscar otras ubicaciones alternativas para el traslado del material de los dragados. Durante meses, los técnicos de Portos de Galicia realizaron un estudio cuyos resultados preliminares se expusieron a los representantes de la flota en la reunión telemática de junio, y que se están ampliando ahora en los encuentros con las cofradías.

Los funcionarios de Portos identificaron cinco puntos posibles de depósito de áridos en aguas que bañan la provincia de Pontevedra. Uno de ellos estaría muy cerca del clausurado en 2021, en las inmediaciones de la isla de Sálvora. Otras alternativas se sitúan en las inmediaciones de las islas Ons y Cíes, aunque a una distancia importante de estos archipiélagos del Parque Nacional das Illas Atlánticas. Fuentes consultadas señalan que los técnicos también han localizado dos posibles puntos entre las Cíes y la frontera con Portugal, al sur de la provincia. Mientras, en la de A Coruña también hay varias posibilidades sobre la mesa: desde un punto al norte de Sálvora hasta otros dos en el entorno de Muros, pasando por ubicaciones frente a Cedeira, Corcubión o Laxe.

Las cofradías urgen la actuación en el Lérez

Después de más de una década de lucha y de una nueva paralización del proyecto del dragado del Lérez, el año pasado, las cofradías de la ría de Pontevedra urgen a la Xunta una solución al respecto porque “la situación es crítica”, alertan. El Ministerio para la Transición Ecológica ordenó clausurar en abril de 2021 el punto de depósito que había funcionado en el entorno de la isla de Sálvora desde 1998 y la Consellería do Mar busca alternativas. Las cofradías de Raxó, Lourizán y Pontevedra recuerdan que la zona que se iba a dragar en el Lérez era uno de los bancos más productivos de toda la ría y cada vez va a menos. De hecho, el banco llegó a facturar al año más de un millón de euros y ahora apenas ronda los 80.000 euros. El sector teme que el dragado pueda retrasarse muchos años más mientras se encuentra otra zona en la que depositar los áridos, ya que los estudios realizados al río ya no serían válidos y repetirlos sería como volver a empezar.