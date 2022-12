A Concellería de Festexos de Poio aposta por dar un novo xiro a unha das citas musicais e lúdicas que, nos últimos anos, acabaron por consolidarse plenamente no municipio. Trátase do Festival Sons de Ánkar, que no 2023 vivirá a súa cuarta edición experimentando unha importante transformación. Este festival celebrábase a principios de xullo e servía para marcar o inicio do programa Verán en Poio. Nesta ocasión o acontecemento trasladarase á primavera. Será o sábado 29 de abril cando teñan lugar as actuacións musicais, que pasarán a concentrarse nunha única data. Ademáis, haberá actividades lúdicas e xogos toda a xornada.