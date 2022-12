O vindeiro 10 de decembro remata o prazo para participar no III Concurso de Decoración do Nadal, co que se pretende promover a creatividade durante o Nadal, fomentando o aspecto artístico e o carácter tradicional desta festividade. A decoración deberá estar exposta dende ese mesmo día e ata o día 6 de xaneiro de 2023 e será feita con adornos típicos do Nadal. Ademais, é imprescindible que sexa totalmente visible dende a vía pública. Non se poderá participar nas tres categorías de forma simultánea. Poderán participar no concurso vivendas, comunidades de propietarios de edificios, hostalería, comercios e negocios de Marín.