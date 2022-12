Los festivos saturan otra vez las urgencias

La falta de médicos especialmente para cubrir las guardias en los Puntos de Atención Continuada (PAC) de las principales poblaciones del área sanitaria vuelve a lo largo de estos días festivos a tensionar los servicios de urgencias. Los pacientes se encuentran con que tienen que ser derivados a otros centros de salud en aquellos puntos en los que no hay facultativos o se enfrentan a una sobrecarga de usuarios en aquellos en los que sí hay galenos, dado que tienen que asumir la atención de estos ciudadanos procedentes de otros municipios.

Un ejemplo es lo ocurrido este lunes y este martes en los centros de salud de toda el área sanitaria. Con varios días festivos por el medio y con las consultas de familia cerradas, los PAC se convierten en el principal punto de atención para muchos usuarios que requieren asistencia médica urgente.

La ausencia de facultativos sigue sin permitir cubrir todas las plazas en estos PAC y la gerencia ha optado por ir rotando aquellos en los que no se pueda prestar asistencia y que alternativamente sean los usuarios de unas u otras localidades los que se tengan de desplazar en función de la disponibilidad del personal.

Así, el pasado lunes, se quedaron sin médico el punto de atención continuada de Cambados (en donde el personal de enfermería derivó sus urgencias leves a Vilagarcía y las más graves al hospital de O Salnés); Marín (que desvió los casos leves a Bueu y los graves a Montecelo; O Grove (que remitió las leves a Baltar y el resto a Montecelo) y el de A Parda (que fue atendido por Montecelo).

El martes, la organización del área sanitaria aplicó una especie de propiedad conmutativa y dotó de médicos a muchos de los PAC que no lo tuvieron el día anterior, dejando sin ellos a los que sí contaron con la presencia de estos profesionales.

El lunes no tuvieron médico los PAC de Cambados, O Grove y Marín y A Parda y el martes le tocó a Vilagarcía, Bueu, de nuevo a O Grove

De esta forma, estaban sin médico el PAC de Caldas (derivando urgencias leves hacia A Parda y el resto a Montecelo; Vilagarcía (que derivó los casos leves a Cambados, y el resto al Salnés; Bueu (que los envió al centro de salud de Marín y a Montecelo); y de nuevo O Grove (que volvió a trasladar pacientes a Baltar y Montecelo).

El resultado fue que los centros de salud que sí tenían médico pero que asumían también la carga de trabajo de los PAC vecinos vieron como se incrementaba de forma notable el número de atenciones. Así, centros como el de A Parda alcanzaron las 200 asistencias en una jornada y en Caldas fueron un total de 65 en un día en el que no tuvieron médico y derivaron los casos hacia Pontevedra.

Las cifras de asistencias todavía podían ser mayores tras comprobar el personal sanitario que muchos de los usuarios que creían necesitar asistencia médica urgente, decidían directamente no acudir al servicio, una vez que conocían que para recibir asistencia tenían que desplazarse hacia otra localidad, como ocurría, por ejemplo, con los pacientes de Caldas que debían desplazarse hasta A Parda o A Montecelo. Los desvíos eran al Provincial en el caso de urgencias pediátricas.

El martes en A Parda se atendieron hasta 200 urgencias en un día

Desde sindicatos como Prosagap lamentan la situación en la que quedan los y las profesionales de enfermería en aquellos centros de salud en los que no hay médicos, dado que son quienes tienen que explicar a los usuarios que deben desplazarse y que no tienen capacidad para realizar un diagnóstico o pautar un tratamiento. “Por desgracia, esto no es una situación excepcional” propia solo de los días festivos. Aunque esto ayuda, creen que la problemática se va a mantener durante los próximos meses hasta que se logre contratar nuevos médicos, algo que ahora mismo se antoja bastante difícil.

Anulación de citas en Ginecología que provoca malestar en las usuarias Por otra parte, usuarias del servicio de Ginecología del Hospital Provincial mostraron ayer su malestar por la anulación de citas para esta semana sin “razón aparente”. Toda la agenda de mañana viernes fue “anulada de forma sorpresiva” y sin facilitar una cita con una fecha y hora alternativa, sino que se les comunicaba a las usuarias que las pacientes afectadas ya serían avisadas desde el propio complejo hospitalario sobre el nuevo día y hora en el que se reasignará la consulta.

Espera en Ponte Sampaio por las llaves del centro de salud

Ponte Sampaio es otro de los centros de salud en los que, por la escasez de médicos, estos días está siendo atendido por personal de enfermería. Los pacientes que acudieron al consultorio en la jornada de ayer se encontraron además que, cuando el personal llegó al centro de trabajo no podía acceder al mismo dado que no acudió nadie a abrir la puerta de las instalaciones. Aunque no hay atención médica, sí que se prestan servicios básicos por el personal de enfermería como la extracción de muestras para analíticas de sangre o pruebas de control como el Sintrom. Finalmente, una hora y media después se pudo conseguir una llave con la que se pudo abrir el centro y atender a los pacientes citados.