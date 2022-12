“Desde Pontevedra se está dando a conocer un nuevo arte a nivel global”

“Soy un creador multimedia”, explica Elohim, “trabajo a través de la pintura tradicional hecha con mis manos, que reconvierto a través de un proceso tecnológico, en criptoart, en NFT´s y ahora he creado metaversos cósmicos. Con ellos he montado la primera exposición del mundo de un artista plástico en el metaverso.

–¿Qué son los NFT´s y cómo funcionan?

–Los NFT´s son lo que se denomina tokens no fungibles. Ahora mismo hay la oportunidad para los artistas, tanto tradicionales como los digitales e incluso los que están creando con Inteligencia Artificial, de a través de los NFT´s establecer un contrato inteligente que dictamina que la obra es auténtica, el contrato certifica que esa obra es original, única. Con ese NFT pueden comerciar con la obra, revenderla etc.

–Hay una polémica por la creación de obras de arte mediante inteligencia artificial (IA)…

–Es un tema muy interesante. A raíz de la primera exposición en el metaverso la avalancha que ha habido de medios de comunicación hablando de esto ha repercutido en que me llamase la Universidad de Santiago, de Ciencias de la Información, para que les fuese a hablar a los alumnos sobre mi experiencia en toda la evolución del arte, el criptoarte, los NFT´s y el metaverso. Y les mencionaba precisamente este tema de la IA porque muchos artistas la están utilizando para crear NFT´s. Y, claro, hay un conflicto ahí, porque la pregunta es: ¿quién es realmente el artista, el que pone cuatro frases y crea una obra a través de la inteligencia artificial o verdaderamente el artista es el algoritmo? También me llamaron de la Escuela de Audiovisuales de Vigo para tratar este tema, sobre la inteligencia artificial en el arte, y se trataba de este tema, de la evolución del arte y de la inteligencia artificial que está naciendo a través de distintas herramientas, como DALL-E 2 o Midjourney.

–Precisamente el debate sobre los límites del arte se suscitó cuando una obra generada mediante Midjourney ganó un premio en Estados Unidos

–El artista especificaba que la obra estaba creada con Midjourney, no obstante el jurado no sabía exactamente qué era esa herramienta y una vez que la obra ganó se levantó todo un cruce de opiniones sobre hasta qué punto una obra creada mediante inteligencia artificial podría recibir un premio.

Con la IA hay un conflicto, porque la pregunta es: ¿quién es realmente el artista, el que pone cuatro frases y crea una obra a través de la inteligencia artificial o verdaderamente el artista es el algoritmo?

–Ha sido uno de los ponentes convocados a la Mobile Week de Málaga…

–Málaga se ha convertido en un polo tecnológico por su apuesta por aprovechar todo el talento de las universidades y atraer a empresas tecnológicas para precisamente nutrirlas con gente que sale de esas universidades, es decir, retener el talento. Ahora mismo hablan de Málaga como un Silicon Valley europeo, y la Mobile Week, que viene en origen de Barcelona es muy conocida a nivel internacional, creó la Mobile Week Málaga. Se presentaron 180 propuestas tecnológicas de lo más avanzado que hay en el mundo para darlas a conocer. Y yo he tenido la suerte de que me invitaran para, a través de un life en Instagram, contar mi experiencia. Me he quedado muy contento porque, repito, eran varias de las propuestas más avanzadas a nivel mundial, y que desde Pontevedra me den una oportunidad así me hace sentir muy contento.

–El pasado día 3 presentó desde Pontevedra en el metaverso un libro sobre arte…

–El libro “Arte Español” que ha publicado la editorial La Quinta Rosa y lo ha producido el crítico internacional de arte Francis Arroyo Ceballos, tuvo una historia curiosa, porque con la avalancha de interés que suscitó la exposición en el metaverso cuando ya estaba en maquetación el libro me contactarlo para poder participar como el último de las 120 biografías, para explicar esa transformación del arte al criptoarte y al metaverso. En la comunicación que hubo se me ocurrió proponerles presentar el libro en el metaverso, que sería una iniciativa pionera a nivel mundial, y dentro de la exposición en el metaverso se creó un espacio donde presenté en la sala Nemonon ese libro en el metaverso. Fue una experiencia muy interesante, porque al final es una comunión entre dos territorios, Andalucía, donde nace el libro, y Pontevedra.

–¿Se esperaba el interés que ha suscitado la presencia de su trabajo en el metaverso?

–Ha sido toda una sorpresa, porque aunque llevaba investigando tiempo y cuando estuvimos encerrados en la pandemia fue cuando empecé a jugar de nuevo con la tecnología y empezó a surgir la transformación digital, francamente, lo que no me esperaba fueron todos los acontecimientos que se fueron desarrollando. Éstos surgieron en base a toda la evolución que ha tenido mi obra, la gran divulgación de temática y el interés que ha despertado en instituciones y medios, así que estoy muy sorprendido y encantado de la vida: desde Pontevedra se está dando a conocer un nuevo arte a nivel global. Normalmente es más fácil que pase desde Nueva York, Londres o Barcelona, pero esto es una prueba de que internet no tiene fronteras y desde cualquier lugar del planeta cuando uno tiene ganas, se esfuerza y hay una trayectoria de años se pueden conseguir hitos impensables.