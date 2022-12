La coordinadora “Eólica, Así Non” convoca a la sociedad gallega a movilizarse el domingo 11 de diciembre, Día Mundial de las Montañas, en contra de la actual “invasión eólica” que sufren los montes, bajo el lema “Na defensa das montañas. Eólica Así Non. Temos alternativa”.

En Pontevedra, la concentración está convocada en la Praza da Peregrina a las 12.00 horas, al mismo tiempo que se celebran en otras ciudades y en diferentes lugares del rural gallego.

Esta plataforma aglutina a más de 200 entidades que defienden “una transición energética que no expolie el territorio y proteja la biodiversidad”, entre ellas, los colectivos Non ao parque eólico do Castrove, Asociación Pola Defensa da ría (APDR), colectivo ecoloxista Vaipolorío, Adega-Pontevedra, Federación Ecoloxista Galega, Asociación Cultural O Quilombo, Colectivo Capitán Gosende y Ecoloxistas en Acción Rías Baixas.